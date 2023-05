Wann ein Zahn-Zusatzversicherer bei neuer Technologie leistet

10.5.2023 – Sehen die Bedingungen für eine Zusatzversicherung eine Beteiligung an den Kosten für Zahnimplantate vor, muss der Versicherer bei Nachweis einer medizinischen Notwendigkeit auch dann zahlen, wenn diese nicht den üblichen entsprechen. Das hat das Amtsgericht Köln mit Urteil vom 8. März 2023 (118 C 387/20) entschieden.

Ein gesetzlich Krankenversicherter hatte bei einem privaten Versicherer eine Zahn-Zusatzversicherung abgeschlossen. Für Implantate sah der Vertrag unter anderem eine Beteiligung des Versicherers von 65 Prozent, begrenzt auf Regelhöchstsätze, vor.

Versicherer argumentiert mit fehlender medizinischer Notwendigkeit

Auf Empfehlung seines Zahnarztes erhielt der Mann im Jahr 2019 vier Zahnimplantate mit sogenannten bicortikalen Schrauben (BCS). Diese bekam er, obwohl in der Zahnmedizin als Grundlage für die Ersatzzähne größtenteils dübelartige Verankerungen im Kiefer verwendet werden.

Der private Zahn-Zusatzversicherer sah in den selbstschneidenden Schrauben keine medizinische Notwendigkeit. Unabhängig davon fehle es an klinischen Langzeitstudien zu den BCS-Implantaten. Daher lehnte er es ab, sich an den Kosten zu beteiligen.

Zu Unrecht, urteilte das Kölner Amtsgericht. Es gab der Klage des Versicherten auf Erstattung der Kosten unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Regelhöchstsätze, der prozentualen Begrenzung sowie eines Festzuschusses seines gesetzlichen Krankenversicherers statt.

Neue Implantat-Technik machte in diesem Fall mehr Sinn

Den Einwand, dass der Einsatz der BCS-Implantate medizinisch nicht notwendig war, sah das Gericht nicht. Ein vom Gericht geladener Sachverständiger erklärte, die selbstschneidenden Schrauben seien wegen einer zu geringen Knochenhöhe im Kiefer des Klägers herkömmlichen Implantaten vorzuziehen gewesen. Andernfalls hätte ein chirurgischer Knochenaufbau erfolgen müssen.

Unabhängig davon habe der Gutachter bestätigt, dass bei der Verwendung wissenschaftlich erwiesen kein gesteigertes Risiko gegenüber herkömmlichen Implantat-Systemen bestehe.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei eine Heilbehandlung zudem immer dann medizinisch notwendig, wenn sie nach den objektiven medizinischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar sei.

Allgemein gelte dies, wenn eine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode, die eine Krankheit heile oder lindere, verfügbar sei. Da dies hier der Fall war, sei der private Krankenversicherer zur Zahlung verpflichtet.