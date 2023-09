Wann ein Ausgleich der Rentenansprüche bei einer Scheidung unbillig ist

25.9.2023 – Ein Mann, der während einer fast 20-jährigen Ehe nicht in das gesetzliche Rentensystem eingezahlt hatte, verlangte nach der Trennung einen Versorgungsausgleich von seiner Frau. Diese argumentierte, dass er Kapitalfonds verkauft hatte, die eigentlich seiner Altersvorsorge dienten. Das Gericht entschied dennoch zugunsten des Mannes. Er habe die Fonds aus finanziellen Gründen und zur Vermeidung von Unterhaltsansprüchen gegen seine einkommensstärkere Frau verkauft.

Die Ehe zweier Senioren stand nach fast 20 Jahren vor dem Aus. Weil der Mann bereits 1992 als Selbstständiger in die Beziehung eintrat, hatte er in all den Jahren der Ehe nicht in das gesetzliche Rentensystem eingezahlt, sondern private Kapitalfonds bespart. Diese hatte er beim Scheitern der Ehe verkauft – und forderte den Versorgungsausgleich.

Frau sieht sich von Ex-Ehemann um Geld betrogen

Die Ex-Frau sah sich hierbei benachteiligt. Ihre Rente betrug rund 1.500 Euro mehr als die ihre Ex-Mannes, da sie immer eingezahlt habe. Dass der Mann nun einen Versorgungsausgleich wolle, gleichzeitig aber seine Fonds aufgelöst habe, sei eine grobe Unbilligkeit.

Sie argumentierte, dass der Mann zudem aus dem Verkauf zweier Immobilien mehr als 300.000 Euro erhalten habe. Dennoch bestand der Mann auf den gesetzlichen Ausgleich. Denn die Fonds habe er verkauft, um seine Lebenshaltungskosten zu finanzieren.

Sein eigentlicher Plan war, auf die 700 Euro Einkünfte einer vermieteten Wohnung zurückzugreifen. Doch diese war auf Drängen der Frau verkauft worden.

Die Ex-Gattin berief sich wiederum auf eine private Trennungsvereinbarung, in der die Ausgleichsforderungen wegfallen sollten. Da dieser aber die notarielle Form fehlte, galt sie als unwirksam. Wegen ausbleibender Einigung landete der Fall vor Gericht.

Gericht steht auf der Seite des Mannes

Das Oberlandesgericht Brandenburg entschied in einem Urteil am 22. März 2023 (13 UF 16/23) zugunsten des Mannes. Es bestätigte damit die Vorinstanz. Durch den Verkauf der Kapitalfonds habe er den Ausgleich nicht beeinflussen wollen, so das Gericht. Auch die Argumentation, dass der Mann durch den Verkauf der Immobilien genug Kapital besitze, greife nicht.

Die Frau habe vom Erlös des Hauses die Hälfte bekommen, ebenso habe er ihr etwa die Hälfte der Verkaufssumme der Eigentumswohnung gegeben, die er zuvor als Altersvorsorge vermietete. Dies hätte er nicht tun müssen, da sie keine Eigentümerin dieser Wohnung war, die Übergabe des Geldes war freiwillig. Daneben gab der Mann an, die Fonds auch aus Rücksicht auf die Frau verkauft zu haben.

„Der Antragsteller hat unwidersprochen dargelegt, die Fonds aufgelöst zu haben, um – auch zur Vermeidung der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen seine einkommensstärkere Ehefrau – seine Renteneinkünfte übersteigende fixe Kosten für die Krankenversicherung und Miete zu begleichen sowie darüber hinausgehende weitere Kosten der Lebenshaltung zu bestreiten“, so das Gericht.

Eine Revision wurde nicht zugelassen.