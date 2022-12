Wann Ehrenamtler (nicht) gesetzlich unfallversichert sind

14.12.2022 – Ehrenamtlich tätige Mitglieder von Hilfsorganisationen stehen bei Unglücksfällen auch dann unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn die Tätigkeit, die zum Unfall geführt hat, innerlich in rechtserheblicher Weise mit dem Unternehmen zusammenhängt. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 8. Dezember 2022 (B 2 U 14/20 R) entschieden.

Der Entscheidung lag die Klage eines ehrenamtlich tätigen Ortsvereinsvorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zugrunde. Zu seinen Aufgaben gehörte nicht nur die Hilfe für Opfer in Notsituationen wie Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten, sondern auch die Zusammenarbeit mit Verbänden und deren Mitgliedern.

DRK-Ortsvorsitzender erlitt schwere Verletzungen

Der Mann pflegte in dieser Eigenschaft Beziehungen zu einem Ortsverein eines anderen Kreisverbandes. Mehrmals im Jahr traf man sich zu gemeinsamen Fortbildungen und Übungen. Auch zu Generalversammlungen lud man sich gegenseitig ein.

So eine Versammlung wollte der Ortsvorsitzende auch im März 2017 aufsuchen. Dazu kam es jedoch nicht. Denn als er am Tag der Veranstaltung zusammen mit fünf weiteren Mitgliedern seines Ortsvereins in einem Mannschaftsbus auf dem Weg zu der Generalversammlung war, verunfallte die Gruppe.

Der Fahrer des anderen Wagens war am Steuer seines Autos eingeschlafen. Bei dem Unfall kam der Bus von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Auch der Kläger wurde schwer verletzt. Er erlitt unter anderem ein Rasanztrauma sowie Schädel- und Schulterverletzungen.

Schwerer Autounfall nicht versichert?

Die Berufsgenossenschaft sah sich für die Folgen nicht zuständig. Sie bestätigte, dass ehrenamtlich tätige Mitglieder von Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen (gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 12 SGB VII) per Gesetz versichert sind.

Die Absicherung umfasse jedoch keine gesellschaftlichen Anlässe. Dazu würde auch die freiwillige Teilnahme an Generalversammlungen eines befreundeten Ortsvereins zählen.

Mit dieser Argumentation scheiterte der gesetzliche Unfallversicherer vor Gericht. Ihr folgte weder das Sozialgericht Freiburg noch das Landessozialgericht Baden-Württemberg. Beide Instanzen hielten die Klage des Unfallopfers gegen die Berufsgenossenschaft für ebenso begründet, wie das von dem gesetzlichen Unfallversicherer in Revision angerufene Bundessozialgericht.

Kontakte mit befreundeten Vereinen sind Teil der Tätigkeit

Nach Überzeugung des Gerichts umfasst der Versicherungsschutz auch solche Handlungen, die sich aus der Existenz des Betriebs der Organisation selbst und ihren Beziehungen zum öffentlichen Leben ergeben. Entscheidend sei daher ausschließlich, dass ein innerer Zusammenhang zwischen einem zu einem Unfall führenden Verhalten und der versicherten Tätigkeit bestehe.

Ausreichend könne folglich auch ein gegenseitiger Austausch sein. Denn das Interesse an einem Austausch auch mit Mitgliedern anderer Hilfsleister liege in der Natur der Sache. Bei einem derartigen Austausch könne man zum Beispiel über eine mögliche Zusammenarbeit in Ernstfällen mit anderen Organisationen sprechen.

Berufsgenossenschaft muss für den Unfall leisten

Das würde gegebenenfalls fachliche und verwaltungs-organisatorische Vorteile bringen, eine kritische Sicht auf eigene Abläufe ermöglichen und zudem die Möglichkeit bieten, dabei die Identifikation mit dem eigenen Hilfeleistungs-Unternehmen zu stärken.

Dass es bei dem Treffen auch um einen geselligen Zweck gegangen sei, spiele folglich nur eine untergeordnete Rolle. Denn die Teilnahme habe eindeutig in einem inneren Zusammenhang zu den Aufgaben der Organisationen gestanden. Die beklagte Berufsgenossenschaft müsse den Unfall des Klägers daher als Berufsunfall anerkennen.