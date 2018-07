Wann die Starkregengefahr am größten ist

3.7.2018

Nach den Postleizahlengebieten mit dem größten Starkregenrisiko (VersicherungsJournal 22.6.2018) hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Montag weitere Daten aus dem Projekt mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zur Erforschung des Phänomens Starkregen (VersicherungsJournal 15.9.2016) veröffentlicht.

Demnach kommt es vor allem um die Jahresmitte herum am häufigsten zu heftigen Niederschlägen. Spitzenreiter ist der Monat Juli mit bundesweit 68 Starkregenereignissen. Im August waren es 48, im Juli 45. Damit entfiel auf diese drei Monat fast zwei Drittel der insgesamt 253 erfassten Ereignisse. Für den Kalendermonat März wird im Betrachtungszeitraum hingegen nur ein einziges Starkregenereignis mit einer Wiederkehrzeit von mindestens zehn Jahren ausgewiesen.

Vom DWD erfasst und ausgewertet wurden für den Zeitraum zwischen 2001 (Beginn der flächendeckenden Wetterradarmessung) und 2017 solche Starkregenereignisse, die statistisch nur alle zehn Jahre oder seltener auftreten. Dabei taucht jedes Unwetter – unabhängig davon, an wie vielen Orten es in einem Zeitraum von maximal 72 Stunden zu einem Starkregenereignis kam – nur einmal in dieser Statistik auf.