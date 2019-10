Wann der Versicherte den Schadenzeitpunkt beweisen muss

30.10.2019 – Ein Mann konnte nicht beweisen, dass ein Einbruch in seine Garage nicht vor Versicherungsbeginn stattgefunden hat. In diesem Fall ist sein Hausratversicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 8. Mai 2019 entschieden (4 U 1759/18).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Versicherer eine Hausratversicherung abgeschlossen. Als Versicherungsbeginn war der 1. Januar 2018 vereinbart worden.

Niederlage in zwei Instanzen

Am 28. Dezember 2017 verreiste der Mann für einige Tage. In der Zeit blieb sein Haus unbewohnt. Als er am 4. Januar zurückkam, stellte er fest, dass in die Garage seines Anwesens eingebrochen worden war. Dadurch entstand ihm ein Schaden von mehr als 5.000 Euro.

Diesen Betrag verlangte er von seinem Hausratversicherer erstattetet zu bekommen. Dieser lehnte eine Regulierung des Schadens ab. Als Grund führte er an, dass der Versicherte habe nicht beweisen können, dass sich der Einbruch nicht vor Versicherungsbeginn ereignet hatte.

Zu Recht, stellte das Dresdener Oberlandesgericht in seinem Beschluss fest. Es hielt die Klage, ebenso wie bereits zuvor das Leipziger Landgericht, für unbegründet.

Fehlender Beweis

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Betroffene durch Einbruchspuren beweisen konnte, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in seine Garage eingebrochen worden war.

Da sich Einbrüche meist im Verborgenen abspielten und Zeugen fehlten, würden ihm nach der Rechtsprechung auch diverse Beweiserleichterungs-Regeln zugutekommen. All das reiche aber nicht als Nachweis dafür aus, wann sich der Einbruch ereignet hatte.

Der Geschädigte selbst habe der Polizei gegenüber als möglichen Tatzeitraum den 29. Dezember bis 4. Januar angegeben. Die Tat könne sich daher sowohl vor als auch nach Versicherungsbeginn ereignet haben. Denkbar sei zum Beispiel ein Einbruch in der Silvesternacht, in der Einbrüche wegen des allgemeinen Trubels in der Regel unbemerkt blieben.

Nach Ansicht des Gerichts kann die Berufung des Versicherungsnehmers gegen die Entscheidung der Vorinstanz daher keinen Erfolg haben. Um weitere Prozesskosten zu sparen, rieten ihm die Richter in ihrem Beschluss dazu, die Berufung zurückzunehmen.