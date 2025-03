Während der Dienstzeit verletzt − ungeschickter Beamter erhält keine Unfallrente

17.3.2025 – Nicht für jede Verletzung eines Beamten, die während der Arbeitszeit in einem Behördengebäude passiert, springt die Unfallfürsorgeregelung des Dienstherrn ein. Das hat das höchste deutsche Verwaltungsgericht in einem aktuellen Rechtsstreit entschieden. Denn der Kläger habe sich ohne Not einem Verletzungsrisiko ausgesetzt, als er mit seinem privaten Messer außerhalb seines Tätigkeitsfelds unaufgefordert aktiv wurde.

Auch Beamte können sich gegen die finanziellen Folgen des Verlusts ihrer Arbeitskraft absichern: Aus einer Dienstunfähigkeitsversicherung erhalten sie eine Rente, wenn sie wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr arbeiten können.

Das kann insbesondere für junge Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe, Beamte auf Widerruf und Zeitsoldaten hilfreich sein, denn sie erhalten bei Dienstunfähigkeit kein Ruhegehalt. Diesen Schutz genießen zwar Beamte auf Lebenszeit nach fünf Jahren Dienstzeit, doch er liegt deutlich unter den Dienstbezügen.

Unfallfürsorge für Beamte und ihre Hinterbliebenen

Die sogenannte Unfallfürsorge erhalten ein Beamter und seine Hinterbliebenen, wenn er durch einen Dienstunfall verletzt wird. Diesen definiert das Beamtenversorgungsgesetz (§ 31 BeamtVG) als „ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung des Dienstes eingetreten ist“.

In § 31 BeamtVG sind außerdem viele Details zum Schutz bei Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit geregelt. Vergleichsweise unstrittig erscheint, was für einen Unfall während des Dienstes gilt. Doch so einfach ist es nicht immer, wie ein aktueller Streitfall zeigt.

WERBUNG

Schnittwunde mit verletzten Nerven der Sehnen

Ein Polizeivollzugsbeamter im saarländischen Landesdienst meldete einen ungewöhnlichen Unfall: Er war demnach überrascht, als er nach der Rückkehr aus einem Urlaub zu Dienstbeginn am 25. März 2019 um 7.00 Uhr auf der Fensterbank seines Büros in der Polizeiinspektion eine Wanduhr fand, die eigentlich über der Tür hängt. Hieran fiel ihm auf, dass die Klemmfeder im Batteriefach am Pluspol verbogen war.

Um diesen kleinen Fehler an der Uhr sprichwörtlich auf dem kurzen Dienstweg zu beheben, ergriff der kurz vor der Pension stehende Staatsdiener Eigeninitiative. Doch sein zur Amtshilfe hinzugezogenes Klappmesser hinterließ beim ungewollten Zuklappen einen tiefen Schnitt.

Der polizeiärztliche Dienst stellte eine Schnittwunde am kleinen Finger der rechten Hand „mit Nervendurchtrennung und Verletzung der Beugesehnen“ fest. Am selben Tag fand eine Operation in einer Universitätsklinik statt, aus welcher der Verletzte erst nach viertägiger stationärer Behandlung entlassen wurde.

Reparaturversuch mit privatem Klappmesser

Der Landesbeamte wandte sich nach einigen Tagen wieder seiner Arbeit zu und stellte am 5. April den Antrag, die Verletzung als Dienstunfall anzuerkennen. Doch damit scheiterte der mittlerweile pensionierte Kläger bei der zuständigen Behörde des Saarlands. In ihrem Bescheid vom 3. Mai begründete sie ihr Nein damit, dass der Unfall „nicht in Ausübung des Dienstes eingetreten“ sei.

Das Reparieren der Wanduhr sei eine „rein persönlich motivierte, private Tätigkeit, die den inneren Zusammenhang mit dem Dienst grundsätzlich löse und nicht zum dienstlichen Aufgabenfeld des Klägers“ gehöre. Außerdem habe der Polizist bei seinem Reparaturversuch ein privates Klappmesser verwendet, betonte die Behörde. Somit könne „ein daraus resultierendes Unfallrisiko nicht dem Dienstherrn zugeordnet“ werden.

Reparatur der Wanduhr im Dienstzimmer

Das wollte der Mann aber nicht auf sich sitzen lassen und begann einen Zug durch die Instanzen. In seinem fristgerecht eingelegten Widerspruch argumentiert er, dass der Unfall „in Ausübung des Dienstes“ gemäß § 31 Absatz 1 BeamtVG passiert sei. Denn er habe sich „während der Dienstzeit in der räumlich beherrschten Sphäre des Dienstherrn ereignet“.

Die Tätigkeit, bei welcher der Unfall passierte, müsse auch nicht „dienstlich geprägt“ sein, so der Landesbeamte weiter. Darüber hinaus sei die Reparatur einer Uhr weder verboten gewesen noch den „wohlverstandenen Interessen des Dienstherrn zuwidergelaufen“.

Deshalb sei die Reparatur der Wanduhr in einem Arbeitszimmer keinesfalls dem privaten Bereich zuzuordnen. Vielmehr entspreche das proaktive Handeln ohne Hilfe eines ausgebildeten Handwerkers dem Interesse des Dienstherrn, dass alle Gegenstände in der Polizeiinspektion stets in einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

Klage vorm Verwaltungsgericht Saarlouis

Nachdem die Landesbehörde seinen Widerspruch am 3. Dezember als unbegründet zurückgewiesen hatte, reichte der Mann am 2. Januar 2020 eine Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) Saarlouis ein. Darin betont er, dass bei Beamten nicht einmal grobe Fahrlässigkeit zur sogenannten „Lösung vom Dienst“ führe.

Dies gelte nur für ein „Verhalten, das außerhalb jeder durch Vernunft gebotenen Überlegung“ liegt. Sein mit einer Verletzung geendeter Reparaturversuch sei nicht „offenkundig unsachgemäß“. Denn man benötige keine besondere Ausbildung oder Fachexpertise, um eine Drahtfeder geradezubiegen.

Ebenso sei die Wahl des Werkzeugs nicht zu beanstanden, weil es hierfür kein Spezialwerkzeug gibt. Der Unfall hätte auch dann passieren können, wenn der Mann irgendein Messer aus der Dienstküche verwendet hätte. Dass er stattdessen sein eigenes Klappmesser nutzte, sei für den Unfall nicht entscheidend.

Reparatur nicht Aufgabe eines Polizisten

Die Richter am VG stellten sich in ihrem Urteil vom 29. Juni 2022 (2 K 2/20) auf die Seite der beklagten Behörde, die argumentierte, der Mann hätte den Hausmeister rufen sollen. Denn weder der Austausch der Batterie noch das Richten der Metallfeder zählen zum Aufgabenbereich des Polizisten. Der Kläger sei „mit dem Einsatz des privaten Klappmessers – ohne zeitliche Dringlichkeit – selbstbestimmt und bewusst ein unkalkulierbares Risiko eingegangen“.

Gegen das Urteil ging der Mann am 1. August 2022 in Berufung. Dabei bezog er sich auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach dem Dienstort des Beamten eine herausragende Rolle zukommt. Doch auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Saarlouis gab in seinem Urteil vom 21. März 2024 (1 A 155/22) dem Dienstherrn recht.

„Unkalkulierbares Verletzungsrisiko geschaffen“

Denn der Mann habe mit seinem eigenmächtigen Handeln ein „unkalkulierbares Verletzungsrisiko geschaffen“, indem er die Klinge seines Klappmessers nicht ausreichend arretiert habe. Die in der Folge verursachte Schnittwunde sei der „Beherrschbarkeit durch den Dienstherrn zur Gänze entzogen gewesen“, heißt es in dem OVG-Urteil weiter.

Die Richter wollten auch nicht gelten lassen, dass der Kläger das Klappmesser zum Öffnen von Briefumschlägen und zum Schälen von Obst in der Pause benutzte, wie er in der mündlichen Verhandlung erwähnte. Das lasse sich auch „problemlos mit den üblichen zu einer Büroeinrichtung gehörenden Gegenständen beziehungsweise einem handelsüblichen Schälmesser ausführen“.

Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt

Nachdem der saarländische Kläger gegen dieses Urteil der Vorinstanz Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) eingelegt hat, ist er auch höchstrichterlich gescheitert. Denn die Leipziger Richter folgten in ihrem noch nicht veröffentlichten Urteil vom 13. März 2025 (2 C 8.24) die Rechtsauslegungen ihrer Berufskollegen aus Saarlouis und wiesen die Revision zurück.

Demnach hat der Kläger keinen Anspruch darauf, dass die Schnittwunde als Dienstunfall anerkannt wird. Die Richter räumten zwar ein, dass sich der Unfall in einem Dienstgebäude zur Dienstzeit ereignet hat und damit grundsätzlich „in Ausübung des Dienstes eingetreten“ ist. Damit wäre er eigentlich vom Dienstunfallschutz erfasst.

Klappmesser „abstrakt gefährlicher Gegenstand“

„Dem steht auch nicht entgegen, dass die Reparatur der Uhr nicht zu den dienstlichen Aufgaben des Klägers als Polizeibeamter gehörte“, heißt es vom BVerwG in einer Pressemitteilung zu dem Verfahren. „Dienstunfallschutz wird jedoch nicht gewährt, wenn die Tätigkeit vom Dienstherrn verboten ist oder dessen wohlverstandenen Interessen zuwiderläuft. Das ist hier der Fall.“

Und weiter: „Dabei kann dahinstehen, ob es sich um ein Einhandmesser im Sinne des Waffengesetzes handelte und das Führen des Messers bereits deshalb verboten war.“ Klar sei aber, dass die missglückte Kleinstreparatur insgesamt den „wohlverstandenen Interessen des Dienstherrn zuwider“ laufe. „Das verwendete Messer ist ein abstrakt gefährlicher Gegenstand, der für den Zweck der Reparatur ersichtlich nicht bestimmt und nicht geeignet war.“