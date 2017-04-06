Vorschädigung verhindert Anerkennung als Dienstunfall

12.8.2025 – Nach einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Trier kann eine bestehende Vorschädigung bei einem Beamten dazu führen, dass eine im Dienst erlittene Verletzung nicht als Dienstunfall anerkannt wird. Dies gilt selbst dann, wenn die Vorschädigung bereits vor der amtsärztlichen Einstellungsuntersuchung entstanden ist.

Ein Mann erlitt 2018 bei einem privaten Sportunfall einen Kreuzbandriss im rechten Knie, der operativ durch eine Kreuzband- (VKB-) Plastik erfolgreich behandelt wurde. 2019 knickte er beim Laufen erneut mit demselben Knie weg. Laut damaliger Diagnose eines Facharztes auf Basis einer MRT-Untersuchung bestand ein Verdacht auf einen Innenmeniskusriss.

Nach amtsärztlicher Untersuchung als diensttauglich befunden

Bei seiner amtsärztlichen Untersuchung zur Einstellung als verbeamteter Brandmeisteranwärter bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Trier im Jahr 2022 wies er auf diese Vorgeschichte hin, wurde aber für voll diensttauglich befunden. Er nahm seinen Dienst auf.

Der Mann hatte keine Beschwerden und war auch sportlich weiterhin aktiv. Im Dezember 2023 verletzte er sich erneut – diesmal beim angeleiteten Dienstsport in der Sporthalle der Feuerwehr.

Nach eigenen Angaben verdrehte er sich das rechte Knie bei der Landung nach einem Sprung. Laut Facharzt ist das zuvor operierte Kreuzband wieder gerissen, ein alter Meniskusriss hat sich verschlimmert und der hintere Meniskusteil ist weiter abgenutzt.

Dienstherr: kein Dienstunfall

Der Beamte zeigte den Vorfall bei seinem Dienstherrn, der Stadt Trier, als Dienstunfall an, um entsprechende Leistungen aus der Unfallfürsorge beanspruchen zu können. Die Stadt lehnte den Antrag auf Anerkennung als Dienstunfall ab und forderte die Hälfte der unter Vorbehalt gezahlten Unfallfürsorgeleistungen zurück. Die andere Hälfte übernahm die Beihilfe.

Grundlage der Ablehnung war ein fachorthopädisches Gutachten, beauftragt vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg. Demnach wurde die erneute Kreuzbandverletzung nicht überwiegend durch das Ereignis beim Dienstsport im Jahr 2023 verursacht, sondern geht im Wesentlichen auf eine bereits bestehende Instabilität des Knies zurück.

Stadt berief sich auf fachorthopädisches Gutachten

Der Beamte legte Widerspruch ein. Er betonte, dass sein Knie vor dem Ereignis stabil gewesen sei, und verwies diesbezüglich auf seine bisherige sportliche Leistungsfähigkeit und die amtsärztliche Untersuchung im Jahr 2022. Seiner Ansicht nach sei das von der Stadt fehlerhaft, da in der damaligen Diagnose zum Unfall 2019 lediglich ein Schadensbild „wie“ bei einem Meniskusriss beschrieben wurde, aber ein solcher nicht eindeutig festgestellt worden sei.

Die Stadt hielt dagegen: Laut dem fachorthopädischen Gutachten könne eine hohe sportliche Leistungsfähigkeit auch bei geschädigtem Knie durch gut trainierte Muskulatur erreicht werden. Nachdem der Widerspruch von der Stadt zurückgewiesen wurde, erhob der Kläger Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) Trier.

Verletzung war keine direkte Folge des Unfalles im Dienst …

Mit Urteil vom 13. Mai 2025 (7 K 5045/24.TR) wies das VG Trier die Klage ab. Das Gericht bestätigte zwar, dass der Unfall ein plötzliches, zeitlich und örtlich bestimmbares Ereignis war, das in Ausübung des Dienstes eintrat. Dennoch fehle die wesentliche Mitursächlichkeit für die eingetretene Verletzung, wie das VG im Urteil betonte: „Der Sportunfall des Klägers im Dezember 2023 war jedoch nicht die wesentlich mitwirkende Ursache für die Verletzung seines rechten Knies.“

Nach dem maßgeblichen Ursachenkonzept im Dienstunfallrecht muss der Schaden jedoch wesentlich aus der Dienstausübung herrühren. Liegt eine erhebliche Vorschädigung vor, die jederzeit auch in Alltagssituationen zu derselben Verletzung hätte führen können, handelt es sich nur um eine sogenannte Gelegenheitsursache, die keinen Dienstunfall begründet.

Gelegenheitsursachen sind laut Urteil solche, „bei denen zwischen dem eingetretenen Schaden und dem Dienst eine rein zufällige Beziehung besteht und das schädigende Ereignis nach menschlichem Ermessen bei jedem anderen nicht zu vermeidenden Anlass in naher Zukunft ebenfalls eingetreten wäre“.

… sondern durch Vorschäden bedingt

Die Dienstunfallfürsorge deckt laut VG nur Risiken und die dabei verursachten Verletzungen ab, die spezifisch aus der Dienstausübung entstehen. Ist der Schaden im Wesentlichen auf private Vorschäden, Anlagen oder Vorerkrankungen zurückzuführen, und hätte ein ganz alltäglicher Anlass denselben Schaden ebenso ausgelöst, fehlt der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Dienst und Verletzung.

Im verhandelten Fall wurde die Verletzung jedoch nicht wesentlich durch das Dienstereignis verursacht. Das VG betont: „Der Zusammenhang zum Dienst ist […] nicht anzunehmen, wenn ein anlagebedingtes Leiden durch ein dienstliches Vorkommnis nur rein zufällig ausgelöst worden ist.“

Dies gilt laut VG auch, wenn, wie im genannten Fall, „der Unfall Auslöser für die aufgetretene Erkrankung im Sinne des ‚letzten Tropfens, der das Fass zum Überlaufen bringt‘ ist“.

Ursächlicher Zusammenhang erforderlich

Das Gericht stützte sich bei ihrer Begründung auf das fachorthopädische Gutachten des Gesundheitsamtes, wonach bereits 2019 eine Instabilität des Knies und ein Meniskusschaden vorgelegen hätten. Die erneute Verletzung im Jahr 2023 sei medizinisch gesehen nur der „letzte Tropfen“ gewesen, wie im Urteil bildlich formuliert wurde.

Auch sportliche Aktivität vor dem Unfall beweise keine Stabilität, da eine gute Muskulatur die Einschränkungen kompensieren könne.

Das Urteil verdeutlicht, dass nicht jede erlittene Verletzung während der Dienstausübung automatisch als Dienstunfall anerkannt wird – vielmehr ist ein enger ursächlicher Zusammenhang erforderlich, der spezifische Gefahren der Beamtentätigkeit abdeckt.