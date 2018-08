Von den Hürden beim Wechsel von PKV zu GKV

14.8.2018 – Bei fehlenden oder nicht ausreichenden Vorversicherungszeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung hat ein Rentner keinen Anspruch darauf, von seinem privaten Krankenversicherer in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner zu wechseln. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 28. September 2017 entschieden (S 11 KR 3012/16).

Der Entscheidung lag die Klage eines selbstständigen Rechtsanwalts zugrunde. Er war mit Aufnahme seiner Berufstätigkeit im Jahr 1985 ununterbrochen Mitglied eines privaten Krankenversicherers.

Der Kläger bezieht seit 2014 eine Altersversorgung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte in Höhe von knapp 575 Euro pro Monat. Im Februar 2015 beantragte er darüber hinaus die Zahlung einer Regelaltersrente.

Altersdiskriminierend?

Im Rahmen des Antrags forderte der Kläger gleichzeitig, in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner (KVdR) aufgenommen zu werden. Das begründete er damit, dass er aktuell rund 455 Euro monatlich für seine private Kranken- und Pflegeversicherung zahlen müsse. Das würde angesichts seiner geringen Rente auf Dauer seine finanziellen Möglichkeiten übersteigen.

Unabhängig davon sei es altersdiskriminierend, dass Rentner nur, wenn sie ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner wechseln könnten. Der Kläger sah darin einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 GG.

Vorversicherungszeiten

Doch dem wollten sich die Richter des Stuttgarter Sozialgerichts nicht anschließen. Sie wiesen die Klage auf einen Wechsel des Klägers von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts ist die Regel gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 11 SGB V verfassungskonform. Dieser sieht vor, dass nur dann ein Recht auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner besteht, wenn nur bestimmte Vorversicherungszeiten erfüllt worden sind.

„Systematisch konsequent“

Der Kläger habe schon zu Beginn seines Berufslebens die Möglichkeit gehabt, dem System der gesetzlichen Krankenversicherung beizutreten. Davon habe er jedoch keinen Gebrauch gemacht.

„Stattdessen hat er in der aktiven Erwerbsphase die Vorteile der kostengünstigeren Versicherung mit einem breiteren Leistungsspektrum in der privaten Krankenversicherung genutzt und damit bewusst keinen Beitrag zur Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht“, so das Gericht.

Es sei daher „systematisch konsequent“, wenn er mit dem Bezug seiner Altersrente nicht den erstmaligen Eintritt in die GKV verlangen könne, um der allgemein bekannten Kostensteigerung in der privaten Krankenversicherung im Alter zu entgehen.