Veränderung vollversicherte Personen im Bestand

(versicherte natürliche Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung GJ - versicherte natürliche Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung VJ) / Wurzel aus Anzahl der versicherten natürlichen Personen in der Krankheitskosten-Vollversicherung VJ im 3-Jahres-Durchschnitt

0,00