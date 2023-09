Viele arbeiten auch nach dem 65. Lebensjahr

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Aon hat in einer Studie die Einstellung der Arbeitnehmer zur Rente untersucht. Der Anteil derjenigen, die sogar vor dem Alter von 63 Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden möchten, überrascht. Auf einen früheren Renteneintritt ist aber nur ein Teil der Befragten finanziell vorbereitet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

In einem selbstgenutzten Eigenheim zu wohnen, hat viele Vorteile, auch im Hinblick auf das Rentenalter. Obwohl jedoch bis vor Kurzem die Hypothekenzinsen niedrig waren, ist die Wohneigentumsquote hierzulande sehr niedrig – mit sinkender Tendenz. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Eine Versicherungsnehmerin wollte ihren Lebensversicherungs-Vertrag rückabwickeln lassen. Das lehnte der Anbieter ab. Darin wurde er in erster Instanz vom Gericht bestätigt. In der Revision aber sah der Fall aus einem bestimmten Grund ganz anders aus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Oppositionspartei macht der Ampel Dampf. In einem Antrag fordert die Fraktion von der Bundesregierung einen kompletten Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung – mit erheblichen Auswirkungen auf die private Altersvorsorge. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Ende des Monats verabschiedet sich Exekutivdirektor Frank Grund in den Ruhestand. Eine Mathematikerin könnte seine Nachfolge antreten. (Bild: Piotr Banczerowski) mehr ...

8.9.2023 –

Die Behörde will prüfen, ob ein Gesetz in der Praxis was gebracht hat oder eher nicht. Dafür braucht sie Stimmen und Einschätzungen von Vertrieb. Der AfW findet das sinnvoll. (Bild: Brüss) mehr ...