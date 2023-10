Versicherungspflichtig auch als Vertragsarzt

Mehr zur Absicherung von Medizinern findet sich in dem Buch „Zielgruppenanalyse Ärzte – Status, Bedarf und Lösungen: Chancen zur Spezialisierung“. Geschrieben hat es die Spezialmaklerin Rebekka Frühbuß (vormals Rebekka Sarnes). In ihrem Buch liefert sie das Expertenwissen und Hilfsmittel für eine Spezialisierung. Sie stellt die Grundzüge des Medizinstudiums und die verschiedenen Stadien in der Lebensplanung von Ärzten und Ärztinnen vor. Die Vermittlerin berichtet über deren Einkommenslage sowie Fragen der Berufsordnung, Sozialversicherung sowie Ärztekammern und Ärzteversorgungswerke. Neben den Themen Einkommensabsicherung und Berufsunfähigkeit werden die wichtigen Aspekte der Sachversicherung behandelt. Dazu gehören außer Berufshaftpflicht und Rechtsschutz auch die Absicherung von Praxisinventar, Cyberrisiken und Betriebsunterbrechung sowie Praxisausfall. Ergänzt wird dies durch praktische Tipps, Checklisten und übersichtlich aufbereitetes Datenmaterial.