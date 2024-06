Versicherer rechnen mit Hochwasserschäden von zwei Milliarden Euro

10.6.2024

Nach einer ersten vorläufigen Schätzung haben die Starkregenereignisse in Bayern und Baden-Württemberg von Anfang Juni versicherte Schäden in einer Größenordnung von zwei Milliarden Euro verursacht. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Freitag mit.

Der Schätzung hafte noch eine Unsicherheit an, „weil insbesondere an der Donau das Hochwasser noch nicht abgelaufen ist“, so Verbandshauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Nach Ende der Hochwasserlage wird der Versichererverband eine erneute Abfrage zum Stand der Schäden bei seinen Mitgliedsunternehmen starten.

Die erste GDV-Prognose liegt damit deutlich über derjenigen der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK). Diese war von gut einer Milliarde Euro Sach- und Kaskoschäden ausgegangen. Als erster Versicherer hatte die R+V-Gruppe am Donnerstag eine Schadenschätzung abgegeben. Die Wiesbadener erwarten derzeit Schäden in Höhe von rund 100 Millionen Euro (VersicherungsJournal 6.6.2024).