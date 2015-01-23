Versicherer knausern mit Rabatten für Autofahrer

22.1.2026

Die Verivox GmbH zeigt in einer aktuellen Analyse auf, wie viel Geld Autofahrer mit fünf gängigen Vertragsanpassungen sparen können. Hierfür haben die Tester die Preise verglichen, die ein Modellkunde für rund 400 Kfz-Vollkaskotarife von 70 Anbietern bezahlt.

Der 45-Jährige wohnt in Berlin (Postleitzahl: 12047) und will einen ein Jahr alten VW Golf VIII 1.5 TSI mit einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr und Schadenfreiheitsklasse 14 versichern. Für einen ähnlichen Musterfall hat Verivox, wie berichtet, aufgezeigt, dass vermeintlich nützliche Zusatzleistungen die Kosten der Kfz-Policen in die Höhe treiben (VersicherungsJournal 16.1.2026).

In der Fortsetzung geht es beispielsweise um die Rabatte für selbstgenutztes Wohneigentum, die im Durchschnitt zwei Prozent betragen. Für den Golf-Fahrer sind das rund 20 Euro Ersparnis pro Jahr. Garagenbesitzer, die ihr Auto witterungsgeschützt und diebstahlsicherer als auf der Straße parken, erhalten demnach nur in etwa jedem dritten Tarif einen Nachlass von durchschnittlich einem Prozent.

Als Familienrabatt für Eltern minderjähriger Kinder gewähren laut Verivox „nur wenige Versicherer in Ausnahmen bis zu fünf Prozent Ersparnis“. Die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining belohnt nur ein einziger der untersuchten Versicherer mit zehn Prozent Nachlass. Wer beruflich oder privat einen weiteren Pkw nutzt, genießt hingegen in keinem der geprüften Kfz-Tarife einen Preisvorteil.