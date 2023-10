Versicherer erweitern die Leistungen für E-Autos

9.10.2023 – Ladekabel für Elektroautos waren bislang vielfach nur versichert, wenn sie im Zusammenhang mit dem Ladevorgang gestohlen wurden oder abhandenkamen, obwohl sie unter Verschluss gehalten worden waren. Von dieser Bedingung rücken mehr und mehr Versicherer ab. Auch die Leistungen für Akkus nehmen zu. Pünktlich zum Jahreswechselgeschäft der Kraftfahrtversicherung berichten Baloise, Continentale, Europa, HDI, Itzehoer und Signal Iduna von Tarifänderungen.

In ihrem jährlich aktualisierten Top-Tarif „Baloise All-in“ versichert die Baloise Sachversicherung AG Deutschland das Ladekabel ohne Einschränkungen und die mobile Ladestation unbegrenzt. Ebenfalls neu ist die Kostenübernahme für die Zustandsdiagnostik des Akkus bei Beschädigung bis zu 250 Euro.

Baloise verlängert Frist für Neuwert

Neu ist auch, dass sich Baloise bei notwendiger Lagerung des unfallbeschädigten Elektro-Pkw in einem Wassercontainer zur Vermeidung einer Entzündung anderer Fahrzeuge an den Kosten bis 250 Euro beteiligt.

Mit dem optionalen Baustein „AutoSchutz 48“ für 49 Euro Jahresbeitrag verdoppelt sich für alle Antriebsarten die Neuwert- beziehungsweise Kaufwertentschädigung des Fahrzeuges auf 48 Monate. Im Reparaturfall werden eventuelle Wertminderungen bis zu 2.000 Euro ersetzt.

Der Teilkasko-Tarif „Basis“ wurde um den weitgehenden Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit im Schadenfall, die Mallorca-Police, den Zusammenstoß des Pkw mit Tieren aller Art in der Teilkasko, Tierbiss an Kabeln, Schläuchen und Dämmmaterial erweitert.

WERBUNG

Continentale und Europa zahlen Wechselprämie

Die Leistungen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge umfassen bei der Continentale Sachversicherung AG sowie bei der Europa Versicherung AG im Top-Schutz neben der Allgefahrendeckung für den Akku auch den Versicherungsschutz für Wallboxen, Ladegeräte und -kabel. Neu im Leistungskatalog ist die Kostenübernahme für einen Löschcontainer-Einsatz bis zu 3.000 Euro. Die Kosten für die Zustandsdiagnostik des Akkus werden bis 1.500 Euro übernommen.

Im Pkw-Komfort-Tarif gilt eine Wechselprämie von 2.500 Euro. Diese erhalten Versicherte, die nach einem Totalschaden Anspruch auf eine Neupreisentschädigung haben und sich bei der Ersatzbeschaffung für den Umstieg auf ein reines Elektro- oder Wasserstoff-Auto entscheiden. In diesem Tarif wurde zudem die Leistungsgrenze für Folgeschäden nach Kurzschluss oder Tierbiss auf 20.000 Euro erhöht.

Auch für elektrische Krafträder und Leichtkrafträder gibt es eine Allgefahrendeckung für den Akku sowie die Mitversicherung der Ladeinfrastruktur wie Wallbox, Ladekabel, mobiles Ladegerät.

Bei einem schadenbedingten Akku-Austausch erfolgt kein Abzug „neu für alt“ in den ersten zwei Betriebsjahren. Kurzschluss- und Tierbiss-Folgeschäden sind bis 10.000 Euro abgesichert, die Entsorgungskosten für den Akku bis 3.000 Euro. Ersetzt werden auch hier die Kosten für Löschcontainer oder Zustandsdiagnostik.

Signal Iduna mit neuem Tarif für Liebhaberfahrzeuge

Der Kraftfahrttarif „Lieblingsfahrzeug“ der Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG versichert Liebhaberfahrzeuge wie Cabrios, Roadster und Coupés mit einer jährlichen Laufleistung von unter 9.000 Kilometern mit einem Beitragsvorteil. Dieser gilt für alle Versicherungsarten. Es muss kein weiteres Fahrzeug bei der Signal Iduna versichert sein.

Der Pkw-Tarif ist für Privatkunden in „Basis“ und „Premium“ zu haben. Beim Absicherungspaket für Elektroautos oder Hybridfahrzeuge mit E-Kennzeichen wird in „Premium“ auf Entschädigungsgrenzen für mobile Ladegeräte verzichtet. Zudem wurden die Limits für Diebstahl oder Raub der Wandladestation auf 3.000 (1.000) Euro erhöht. Bei einem Glasbruch werden auch eventuell vorhandene Vignetten sowie Umwelt- und Feinstaubplaketten ersetzt.

Das Kleinflottenmodell gilt für Fuhrparks zwischen drei und neun Firmenfahrzeugen. Dazu zählen Pkw, Verkaufsfahrzeuge, Lkw und Anhänger, sowie Arbeitsmaschinen.

HDI: Mobilitätsschutz auch für Kurzstrecke

In ihrem überarbeiteten Kfz-Tarif schützt die HDI Versicherung AG auch Wallboxen außerhalb von Gebäuden. Voraussetzung ist, dass diese fest an einem Gebäude oder etwa einer Säule angebracht sind. Darüber hinaus sind Ladekabel auch gegen Tierbiss versichert und Kurzschlussschäden an der Verkabelung durch Überspannung.

Der Versicherungsschutz für E-Autos und Plug-In-Hybride umfasst zudem die Übernahme von Kosten für Transport und Lagerung des Fahrzeugs, wenn der Akku durch eine Panne oder einen Unfall beschädigt ist. Inkludiert ist zudem die Entsorgung des kontaminierten Wassers bei Brandgefahr. Bei beschädigtem Akkumulator übernimmt HDI außerdem die Kosten für Zustandsdiagnostik und Restwertermittlung.

Neu für Motorradfahrer ist die Mitversicherung der sonstigen Schutzkleidung bei einem Unfall oder Zusammenstoß mit Tieren. Außerdem können Motorräder nun auch als Zweitfahrzeug mit einem verbesserten Schadenfreiheitsrabatt eingestuft werden. Beim „Mobilitätsschutz“ wurde die Leistung auch für Schadenfälle, die weniger als 50 Kilometer vom Wohnort entfernt sind, erweitert.

Der Kfz-Firmentarif wurde neu kalkuliert und inhaltlich verändert: Unternehmen und Selbstständige mit mindestens zwei Firmenfahrzeugen können von einer verbesserten SFR-Ersteinstufung in der Produktvariante „Kleinflotte“ profitieren. Besteht keine günstigere anrechenbare Vorversicherung, kann die Ersteinstufung mit SF 5 erfolgen. Der Mobilitäts-Schutz ist in dieser Produktvariante beitragsfrei mitversichert.

Itzehoer honoriert Schutz vor Hagelschäden

Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG gewährt Camper- und Caravan-Besitzern einen Beitragsnachlass, wenn sie ihr Fahrzeug mit dem Lacksystem Dynamic Hail Repair & Protection von Akzo Nobel vor Hagelschäden schützen. Dies soll den Reparaturaufwand reduzieren und einen Beitrag zur Co2-Einsparung leisten.

Zum Hintergrund erläutert der Versicherungsverein: Unwetterschäden sind die häufigsten Schadenursachen bei Campingfahrzeugen. Das Lacksystem verspricht durch die speziell entwickelte 2K Polyurethan-Schutzbeschichtung die gleiche Festigkeit wie glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) – ist allerdings

kostengünstiger.

Der TÜV Rheinland hat das System mit der Hagelwiderstandsklasse 2 zertifiziert. Es verhindere nachweislich 70 Prozent herkömmlicher Hagelschadenereignisse.