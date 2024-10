Verrentungskosten trotz höchstrichterlich gekippter Kostenklausel?

23.10.2024 – 2023 hatte der Bundesgerichtshof eine Kostenklausel in einer Riester-Vorsorge einer Sparkasse für unwirksam erklärt. Eine andere Sparkasse bot nun, bei einer ähnlich formulierten Klausel, zwei Optionen für die Auszahlung an, bei denen Kosten angefallen wären. Das Landgericht Hechingen entschied: Ein Anschlussvertrag, der mit Kosten verbunden ist, ohne dass bei Abschluss des Altersvorsorgevertrags darauf hingewiesen wurde, ist unzulässig.

Im November 2023 hatte ein Fall (XI ZR 290/22) den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt, in dem es um eine Klausel in den Vertragsbedingungen für eine Riester-Vorsorge einer Sparkasse ging. Diese hatte nur allgemein darauf hingewiesen, dass beim Abschluss eines Leibrentenvertrages gegebenenfalls Abschluss- oder Vermittlungskosten anfallen können.

Der BGH beanstandete: Die Klausel gebe weder darüber Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen Kosten anfallen, noch über deren mögliche Höhe und Frequenz. Sie sei wegen Intransparenz unwirksam. Die Sparkasse könne sich nicht auf sie berufen (VersicherungsJournal 21.11.2023).

Sparkasse offeriert zwei Leistungsoptionen – beide mit Kosten

Das Landgericht Hechingen hat sich in einem neuen Urteil vom 15. Oktober 2024 (5 O 11/24) ebenfalls mit einem „Vorsorgeplus“-Vertrag befasst.

Dieser enthielt eine ganz ähnliche Klausel: „Im Falle der Vereinbarung einer Leibrente oder für die lebenslange Teilkapitalverrentung im Rahmen eines Auszahlungsplans werden dem Sparer ggfs. Abschluss- und/oder Vermittlungskosten belastet.“

Ein Unterschied zwischen Auszahlungs- und Ansparvereinbarung?

Am Ende der Ansparphase bot die Sparkasse dem Verbraucher diese beiden Optionen – abzuwickeln über den Lebensversicherer der Provinzial Versicherungen – für die Verwendung des Angesparten an. Bei beiden hätte sie allerdings Kosten in Rechnung gestellt.

Der Verbraucher forderte daraufhin mit Hinweis auf das BGH-Urteil ein kostenfreies Angebot. Die Sparkasse hielt entgegen, es müsse zwischen Auszahlungs- und Ansparvereinbarung unterschieden werden. Sie selbst sei kein Versicherer, müsse daher auf Produkte von Versicherern zurückgreifen und deshalb Abschlusskosten zahlen.

Gericht: Sparkasse darf keine Kosten verrechnen

Das Gericht zitierte unter anderem das BGH-Urteil und befand: Die Sparkasse muss es unterlassen, zur Vorbereitung der Auszahlungsphase einen Vertragsabschluss anzudienen („Anschlussverträge“) und dabei Kosten für deren Abschluss vorzusehen, ohne dass sie zuvor im Altersvorsorgevertrag auf diese Kosten hingewiesen hat.

Aus dem Vorsorgeplus-Vertragsformular ergebe sich zwar ausreichend deutlich, dass es sich bei den Grundlagen für Anspar- und Auszahlungsphase um verschiedene Verträge handle. Aus dem Regelungswerk ergäben sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei Abschluss des Vertrags für die Auszahlungsphase Gebühren berechnet werden.

Selbst wenn man zur Ansicht käme, dass es nicht eindeutig ist, dass dem Kunden keine Kosten entstehen, so würden dennoch „Zweifel der Auslegung zum Nachteil der Beklagten gehen (§ 305c Abs. 2 BGB)“, fügte das Gericht hinzu.

Verbraucherzentrale erwartet Rechtsstreit bis zum BGH

Das Urteil ist nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., die die Klage eingebracht hatte, nicht rechtskräftig. „Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung ist damit zu rechnen, dass der Rechtsstreit bis zum BGH fortgesetzt wird“, schreibt sie in einer Mitteilung.

Die Verbraucherzentrale hat das Urteil auf ihrer Website als PDF-Dokument zum Herunterladen bereitgestellt.