Verluste drohen – Bafin fordert dringend teurere Versicherungsprodukte

13.12.2023 – Die Finanzaufsicht empfiehlt Versicherungs-Unternehmen zu prüfen, ob angesichts der gestiegenen Schadeninflation höhere Rückstellungsbeträge erforderlich sind. In der Schaden- und Unfallversicherung erwartet sie Verluste. Deshalb müssen die Anbieter nach ihrer Einschätzung die Prämien umgehend erhöhen.

Die allgemeine Inflation sinkt, die Schadeninflation jedoch, also die Kosten beispielsweise für Material, Reparaturen oder die medizinische Versorgung, bleibt hoch. Versicherer müssen das berücksichtigen, mahnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in einem Blog-Beitrag auf ihrer Homepage. Bereits 2022 habe man dies klar gemacht.

Unter Solvency II müssen Versicherungs-Unternehmen versicherungstechnische Rückstellungen für zu erwartende Schadenaufwendungen bilden. „Steigt die Inflation, erhöhen sich, unter sonst gleichen Bedingungen, auch die Rückstellungen“, schreibt die Finanzaufsicht.

Im vergangenen Jahr jedoch wirkten der Anstieg der Zinsen und die damit verbundene höhere Diskontierung der künftigen Schadenaufwendungen dem entgegen. Insbesondere bei den langabwickelnden Sparten sanken die Rückstellungen, beispielsweise bei der Kfz-Haftpflichtversicherung, wird berichtet.

Für den Bilanzstichtag 2023 müssen viele Versicherer nachbessern. Bafin

Versicherer müssen nachsitzen

„Diese Effekte sind von Unternehmen zu Unternehmen jedoch sehr verschieden“, heißt es. Entgegen der 2022 von der Bafin geäußerten Erwartung hätten allerdings viele Schaden- und Unfallversicherer bei der Berechnung der versicherungs-technischen Rückstellungen zum Jahresende 2022 eine schnelle Rückkehr zum ursprünglichen Inflationsniveau innerhalb von zwei Jahren unterstellt.

Zudem wurden zuweilen optimistische Annahmen über die Höhe der zukünftigen Schadeninflation getroffen. Diese hätten „teilweise deutlich unter einschlägigen repräsentativen Inflationsindizes“ gelegen, so die Autoren des Beitrags. Völlig gefehlt hat offensichtlich oft eine Einschätzung über die historische Inflation. „Alle diese Feststellungen sieht die Bafin sehr kritisch“, heißt es.

„Es ist klar: Für den Bilanzstichtag 2023 müssen viele Versicherer nachbessern. Denn sie müssen gemäß § 75 Abs. 1 VAG ihre versicherungs-technischen Rückstellungen vorsichtig, verlässlich und objektiv bewerten“, stellt die Behörde fest.

Erwartungen und Ratschläge

Befürchtet wird, dass die Schadeninflation insbesondere in den langabwickelnden Sparten mit Personenschäden künftig zu wesentlich höheren Schadenaufwendungen führt. Man erwarte deshalb, „dass die Unternehmen in diesem Bereich fortan bei den Schadeninflations-Annahmen eine vorsichtige Expertenschätzung vornehmen, die den regulatorischen Anforderungen genügt“.

Vor allem erwarte man, dass die Gesellschaften in den langabwickelnden Sparten „in der Regel eine signifikant höhere kumulierte Überinflation als in den kurzabwickelnden Sparten annehmen, und auch mehr als zwei Jahre Zusatzinflation“. Zudem sollten die Anbieter Methoden vermeiden, die tendenziell zu einer Unterschätzung der versicherungs-technischen Rückstellungen führen können, heißt es.

Prämienerhöhungen sind unausweichlich

Nach Angaben der Bafin stiegen 2022 die Zahlungen für Vorjahres-Versicherungsfälle teils deutlich, besonders in der sonstigen Kfz-Versicherung sowie in der Feuer-, Wohngebäude- und Hausratversicherung. Zudem erhöhten die Versicherer die bilanziellen Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle, in der Kfz-Sparte sogar stark.

Dagegen kletterten die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung aufgrund der hohen Inflation nur moderat. In einzelnen Sparten, darunter die Kraftfahrtversicherung, sanken sie aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks teilweise sogar.

„Da in diesen bedeutenden Sparten für das Geschäftsjahr 2023 Verluste drohen, müssen die Unternehmen die Prämien dringend erhöhen. Die Bafin hatte bereits frühzeitig angemahnt: dauerhaft defizitäre Versicherungszweige sind nicht akzeptabel“, schreibt die Finanzaufsicht.