Verivox: 80-Jährige Autofahrer zahlen mehr als das Doppelte

13.5.2020 – Der Alterszuschlag in der Kfz-Versicherung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das zeigt eine Auswertung von Verivox und Technischer Hochschule Rosenheim. Gleichzeitig können schadenfreie Senioren die Aufschläge durch längere Schadenfreiheits-Rabattstaffeln teilweise kompensieren.

Alter ist in der Autoversicherung ein Risikomerkmal. Junge Fahrer und Senioren zahlen mehr für ihre Kfz-Versicherung. Vielfach wird der Zuschlag als Altersdiskriminierung kritisiert. Dabei ist statistisch alles in Ordnung. Unerfahrene sowie motorisch und visuell eingeschränkte Fahrer verursachen mehr Schäden.

Bild: Verivox

In der Kfz-Versicherung zahlen 80-Jährige 114 Prozent mehr als 40-Jährige

Doch vor allem der Seniorenzuschlag wächst sich angesichts der demografischen Entwicklung zum Ärgernis aus. Nun soll er sogar deutlich gestiegen sein. „80-Jährige zahlen mehr als das Doppelte“, warnt die Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Verglichen wurde die Kfz-Prämie der Senioren mit dem Aufwand, den ein 40-Jähriger für seine Versicherung leisten muss.

„Ein Autofahrer über 80 Jahren zahlt 114 Prozent mehr als ein 40-Jähriger“, so der Versicherungsmakler. Das zeige eine Auswertung der Haftpflichtangebote, die bei deren Vergleichsportal im November 2019 berechnet wurden. Bei Verträgen mit Kaskoschutz betrage der Zuschlag 98 Prozent. Damit sei der seit Jahren fällige Alterszuschlag erneut gewachsen.

Verivox: „2016 lag der Zuschlag in der Vollkasko bei 83 Prozent, also 15 Prozentpunkte niedriger. Bei den Haftpflichttarifen waren es 106 Prozent.“ Der Zuschlag greife nicht erst im höheren Seniorenalter. Schon die Altersgruppe der 66- bis 70-Jährigen zahle ein Viertel bis ein Drittel mehr als die 40-Jährigen.

Seniorenzuschlag in der Kfz-Versicherung* Alter Vollkasko (Top-Angebote) Vollkasko (Median) Haftpflicht (Top-Angebote) Haftpflicht (Median) 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61-65 13% 10% 13% 9% 18% 13% 16% 13% 66-70 24% 18% 23% 15% 30% 25% 31% 25% 71-75 43% 37% 41% 33% 55% 50% 53% 50% 76-80 70% 60% 67% 54% 86% 79% 90% 80% über 80 Jahre 98% 83% 97% 82% 114% 106% 127% 113%

Technische Hochschule Rosenheim berechnet Index-Werte

Die Daten wurden von Professor Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Rosenheim ermittelt. Die Studie basiert auf Index-Werten und simuliert, dass alle Kalkulationsfaktoren mit Ausnahme des Alters gleich Null sind. Daher werden auch keine Schadenfreiheitsrabatte berücksichtigt.

Doch die steigen im Alter an, wenn der Autofahrer keinen Schaden verursacht. Daher werden in der Studie in gewisser Weise Äpfel mit Birnen verglichen. Denn ein 40-Jähriger kann höchstens einen Schadenfreiheitsrabatt von 22 Jahren erreichen, während ein 80-Jähriger, wenn er mit 21 den Führerschein gemacht hat, seit 41 Jahren schadenfrei unterwegs sein könnte.

Hohe Schadenfreiheits-Rabatte möglich

Dass sich eine lange schadenfreie Fahrt auch in der Prämie wiederspiegeln kann, zeigt Verivox selbst auf. Denn zwei Drittel aller Versicherer verwenden heute eine Rabattstaffel, die mindestens bis zur Schadenfreiheitsklasse 45 geht. Bei 23 Versicherern erhöht sich der Rabatt bis zur SF-Klasse 50 (VersicherungsJournal 23.9.2019).

Das bedeutet: Wer im Alter unfallfrei fährt, kann gegenüber der alten SF-Klasse 35 seinen Beitrag nochmal um 15 bis 20 Prozent senken. Der Spitzenwert sind Rabatte bis zu 60 schadenfreien Jahren, wie aus der Auswertung der Rabattstaffeln von 82 Versicherern durch Verivox hervorgeht.

Bild: Verivox

Seniorenzuschlag kann durch längere Schadenfreiheit kompensiert werden

Der Seniorenzuschlag wird also durch die Verlängerung der Rabattstaffeln tendenziell wieder reduziert.

„Wer auch als Senior unfallfrei bleibt, kann den steigenden Alterszuschlag ein Stück weit ausgleichen“, bestätigt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. „Wenn Senioren einen Unfall verursachen und in teurere SF-Klassen zurückgestuft werden, dann schlägt der steigende Alterszuschlag voll durch“, so Schütz.

Beiträge sparen durch Mitversichern bei Kindern

Betroffene haben aber verschiede Möglichkeiten die hohe Prämie abzumildern. Sie können bei ihrem Versicherer kündigen und sich einen preiswerteren Anbieter suchen.

Oder sie folgen einem praktischen Vorschlag der General Reinsurance Corporation (GenRe) und versichern sich künftig als Mitfahrer über ihre Kinder. „Wir haben festgestellt, dass ältere Fahrer Zuschläge oft vermeiden können, wenn sie in den Vertrag ihrer Kinder eingeschlossen werden“, sagt Marco Morawetz, bei der dem Rückversicherer die Autoversicherung verantwortet.

Kinder könnten sich jetzt bei ihren Eltern revanchieren. Früher hätten die Eltern sie meist über den Zweitwagen in das Schadenfreiheits-Rabattsystem geholt. „Heute können die Kinder ihre Eltern aufnehmen, dafür müssen die nicht einmal bei ihnen einziehen“, betont Morawetz.

Es mache bei den meisten Kfz-Versicherern kaum einen Prämienunterschied, wenn die Eltern nicht mit ihren Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben würden.

Unfallforscher empfehlen Rückmeldefahrt

Wer einen solchen Aufwand vermeiden möchte, kann die höhere Prämie nach einem oder mehreren Schäden aber auch als guten Anlass nehmen, um freiwillig aus dem Selbstfahren auszusteigen. Damit schützt er sich, andere und die Umwelt.

Von Unfallexperten wird längst diskutiert, wie man altersschwache Autofahrer aus dem Verkehr ziehen kann. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) setzt auf Einsicht der Senioren und hat eine „Rückmeldefahrt“ vorgeschlagen.

Der Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV) geht sehr viel weiter und hat schon vor drei Jahren einen verpflichtenden Gesundheitstest ab dem 75. Lebensjahr gefordert (30.1.2017).