Verfällt das Widerspruchsrecht trotz unstimmiger Angaben des Versicherers?

18.7.2024 – Weisen ein Begleitschreiben zu einer privaten Rentenversicherungspolice und die ihr beigefügten Verbraucherinformationen unterschiedliche Widerspruchsfristen auf, kann ein Versicherter nach Fristablauf in der Regel nicht nachträglich von dem Vertrag zurücktreten. Das hat das Saarländische Oberlandesgericht mit Beschluss vom 22. Januar 2024 entschieden (5 U 60/23) und damit ein gleichlautendes Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Die Klägerin hatte bei einem Versicherer im Jahr 2004 eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Versicherungsbeginn war der 1. Dezember des Jahres.

In dem Begleitschreiben zu der Police wies die Assekuranz in Fettschrift darauf hin, dass die Versicherte dem Abschluss des Vertrages noch widersprechen könne. In dem Schreiben hieß es unter anderem:

„Bitte beachten Sie hierzu, dass auf Grund einer Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) die Widerspruchsfrist ab dem 1.10.2004 von 14 auf 30 Tage verlängert wurde.“ In den Verbraucherinformationen, die den Vertragsunterlagen beigefügt waren, wurde allerdings nur auf die alte Vierzehntagesfrist hingewiesen.

Unbegründete Forderung

Nachdem die Kundin den Vertrag jahrelang durch Beitragszahlungen bedient hatte, wollte sie nachträglich von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Denn ihrer Ansicht nach war das Recht wegen der widersprüchlichen Angaben nicht verfallen.

Dem wollte sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Saarbrücken, noch das von der Klägerin in Berufung angerufene Saarländische Oberlandesgericht anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die Forderung der Versicherten für unbegründet.

Ordnungsgemäße Belehrung

Nach Ansicht der Richter ist sowohl formell als auch inhaltlich von einer ordnungsgemäßen Belehrung der Versicherten über ihr Widerspruchsrecht auszugehen. Es sei zwar unbestritten, dass der Versicherer unterschiedliche Angaben zu der Widerspruchsfrist gemacht habe.

In seinem Begleitschreiben zum Versicherungsschein habe er aber unmissverständlich und in Fettdruck hervorgehoben auf eine gesetzliche Verlängerung der Frist zugunsten der Versicherten hingewiesen. Er habe dabei betont, dass die Neuregelung selbstverständlich auch für den Vertrag der Klägerin gelte.

Unmissverständlicher Hinweis in dem Begleitschreiben

Dass in beigefügten Verbraucherinformationen noch die alte, kürzere Frist genannt worden war, könne dem Versicherer nicht angelastet werden.

„Denn mit Blick auf den unmissverständlichen Hinweis in dem Policenbegleitschreiben bestand für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer kein Zweifel daran, dass für den konkreten Vertrag – statt der noch nicht an die veränderte Rechtslage angepassten Frist aus der Verbraucherinformation – die auf 30 Tage verlängerte Frist gelten sollte“, so das Oberlandesgericht in der Begründung seines Beschlusses.