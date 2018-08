Verbraucherzentrale Hamburg zweifelt Kündigungsrecht an

16.8.2018 – Die Axa hatte 17.500 „Unfall-Kombirenten“-Policen gekündigt, weil die Kalkulation nicht mehr aufging. Die Verbraucherschützer sprechen der Gesellschaft dieses Recht ab. Denn das Produkt sei als Alternative zu einer Berufsunfähigkeits-Versicherung vermittelt worden, bei der eine ordentliche Kündigung seitens der Versicherungs-Gesellschaften ausgeschlossen sei. Der Versicherer hält dagegen und sieht sich dabei durch den Versicherungsombudsmann bestätigt.

Vor zwölf Jahren hatte die Axa Versicherung AG ihre „Unfall-Kombirente (UKR)“ auf den Markt gebracht. Darin sind die Leistungsauslöser Unfallinvalidität ab 50 Prozent, schwere Krankheiten, Verlust von Grundfähigkeiten und Pflegebedürftigkeit in einer Police zusammengefasst (VersicherungsJournal 28.9.2006). Inzwischen hat sich der Versicherer entschieden, sich von dem Vertragsbestand zu trennen. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung am 4. Juni.

Das Blatt zitiert die Begründung von Vorstandsmitglied Thierry Daucourt aus einem Schreiben an die Kunden: „Aufgrund des medizinischen Fortschritts steigen die Kosten in Ihrem Tarif Jahr für Jahr erheblich an. Dazu kommen die niedrigen Zinsen. Dies führt dazu, dass wir unser Leistungsversprechen in diesem Tarif nicht mehr aufrechterhalten können.“

Nach Angaben der Axa sind rund 17.500 versicherte Personen betroffen. Nicht gekündigt würden Policen mit Beitragsrückgewähr, von Versicherungsnehmern, die im letzten Jahr mindestens 58 Jahre alt waren, und Verträge von Kunden, die bereits Leistungen beziehen.

Alternative „Existenzschutz“

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) teilte mit, den gekündigten Versicherungsnehmern sei angeboten worden, ihre „Unfall-Kombirenten“-Verträge bis zum 15. März 2019 in eine „Existenzschutz-Versicherung (ESV)“ umwandeln zu lassen.

Diese gehört ebenfalls zur Gruppe der funktionellen Invaliditäts-Versicherungen (FIV). Der Tarif der Axa hat im Vergleich der Ascore Das Scoring GmbH auf der Skala von vergebenen 4,5 bis sechs Scoring-Punkten mit 5,0 abgeschnitten (VersicherungsJournal 2.5.2018).

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale bietet die „Existenzschutz-Versicherung“ „weitaus schlechtere Konditionen. Versicherte erhalten nur bis zum 67. Lebensjahr eine Rente und bei einer Krebserkrankung sogar nur noch 60 Monate. Trotzdem ist die Existenzschutz-Versicherung deutlich teurer als die Unfall-Kombirente“.

Verbraucherzentrale rät zum Widerspruch

„Diesen Brocken muss man nicht einfach so herunterschlucken“, ist die Versicherungsexpertin Kerstin Becker-Eiselen von der VZHH überzeugt: „Betroffene sollten sich bei der Axa schriftlich beschweren, Widerspruch gegen die angedrohte Kündigung einreichen und den Vorstand des Versicherers auffordern, auf das ordentliche Kündigungsrecht zu verzichten.“

Zur Begründung führte sie an: „Die Axa darf die laufenden Unfall-Kombirentenverträge unserer Auffassung nach überhaupt nicht ordentlich kündigen. Zahlreiche Schilderungen von Verbrauchern zeigen, dass das Produkt nicht vorrangig als Unfallversicherung, sondern als Alternative zu einer Berufsunfähigkeits-Versicherung vermittelt wurde.“

Becker-Eiselen verwies darauf, dass bei Berufsunfähigkeits-Versicherungen eine ordentliche Kündigung laufender Verträge seitens der Versicherungs-Gesellschaften nach allgemeiner Ansicht ausgeschlossen sei. „Hieraus könnte man schlussfolgern, dass die Kündigung der Unfall-Kombirente von Seiten der Axa unzulässig ist“, so Becker-Eiselen.

Letztlich ist die Frage juristisch einfach nicht geklärt. Kerstin Becker-Eiselen, Verbraucherzentrale Hamburg

Definitive Aussage kann nicht getroffen werden

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals, mit welchen juristischen Argumenten sie ihre Ansicht untermauert beziehungsweise auf welche Rechtsnormen sie sich stützt, erklärte die Becker-Eiselen:

„Wir sind der Ansicht, dass die eingeschlossenen Schwere-Krankheiten- und Grundfähigkeits-Versicherungen aufgrund der Nähe zu Berufsunfähigkeits-Absicherung/ Lebensversicherung nicht ordentlich kündbar sind. Jedenfalls sind sie unseres Erachtens nicht der Sparte ‚Unfallversicherung‘ zuzuordnen.“

Zu den Erfolgsaussichten von Klagen gegen die Kündigungen schrieb Becker-Eiselen: „Letztlich ist die Frage juristisch einfach nicht geklärt. Über die Aussichten kann man spekulieren, aber definitive Aussagen kann man dazu nicht treffen.“

Für einen Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht […] sehen wir […] keine Veranlassung. Ursula Roeben, Axa-Konzern

Axa lehnt Widersprüche ab

Die Axa dagegen sieht sich dagegen mit dem in den Versicherungs-Bedingungen festgelegten Kündigungsrecht auf der sicheren Seite. Dieser Auffassung habe sich auch der Ombudsmann bereits in einem konkreten Fall angeschlossen, erklärte Axa-Sprecherin Ursula Roeben auf Nachfrage.

Weiter wurde in der Stellungnahme ausgeführt: „Darüber hinaus suggeriert auch der Produktname Unfall-Kombirente nicht – wie von der Verbraucherzentrale angeführt – die Klassifizierung als Vorsorgeprodukt. Wir halten daher den Standpunkt der Verbraucherzentrale Hamburg, das Kündigungsrecht sei bei der Unfall-Kombirente (UKR) ausgeschlossen, für nicht tragfähig.

Für einen Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht beziehungsweise ein Akzeptieren von Widersprüchen, die auf den oben genannten Begründungen basieren, sehen wir daher keine Veranlassung.“

Umstieg zu erleichterten Bedingungen

Die Axa räumte ein, dass die Rente der „ESV“ beispielweise bei Krebs maximal nur fünf Jahre und im Übrigen nur bis zum Alter von 67 Jahren gezahlt werde. Andererseits gebe es auch Verbesserungen, etwa dass bei Krebs ab Stadium zwei bezahlt werde.

„UKR“-Bestandskunden können nach Unternehmensangaben ohne erneute Gesundheitsprüfung und zu einem auf dem ursprünglichen Einstiegsalter kalkulierten Beitrag in die „ESV“ wechseln.

Die Verbraucherzentrale rät unterdessen, nach einem besseren Angebot Ausschau zu halten: „Für junge Menschen könnte es sinnvoller sein, eine richtige Berufsunfähigkeits-Versicherung abzuschließen, für ältere Personen käme unter Umständen auch die Existenzschutz-Versicherung der Axa in Frage.“