Verbraucherschützer prangern „problematische“ Maklerwerbung an

23.1.2026

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat bei einer Online-Preisverleihung auf der Video-Plattform auf dem Youtube-Kanal „Investiert in Wissen“ seinen sogenannten Red-Flag-Award verliehen. Mit diesem Schmähpreis sollen nach Angaben der Veranstalter „die problematischsten Anbieter- und Vermarktungspraktiken im Umfeld von Finanzbildung und Geldanlage“ angeprangert werden.

Verleihung des Red Flag Award (Screenshot: Youtube)

Dies soll „Verbraucher sensibilisieren, typische Muster von Intransparenz, irreführender Werbung und emotionalisierendem Verkaufsdruck zu erkennen“, heißt es vom BdV. Bewertet hat das eine dreiköpfige Jury: Bianca Boss vom BdV, Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. sowie Dr. Hartmut Walz, Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein.

Hinter dem erstplatzierten Anbieter „Kettner Edelmetalle“ folgen zwei als Versicherungsmakler registrierte Firmen mit identischer Geschäftsanschrift: die Investforwomen GmbH und die Invest4Kids GmbH. Geschäftsführerin beider Vermittlerbetriebe ist Jenny Walter (26). Für eine Stellungnahme gegenüber dem VersicherungsJournal war die gemeinsame Pressesprecherin nicht erreichbar.

Bei beiden Anbietern kritisieren die Jurymitglieder, dass sie mit einer kostenfreien Beratung werben, obwohl sie für die Vermittlung Provision erhalten. Außerdem bewerten sie „Rechenbeispiele, Steuerdarstellungen und Produktvergleiche als inhaltlich fehleranfällig oder verzerrend“.

Die als „Marktführer für Kinderinvestments“ auftretende Invest4Kids hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. bereits abgemahnt (VersicherungsJournal 8.8.2025). Denn hinter der beworbenen „modernen ETF-Strategie“ steht laut Stiftung Warentest unter anderem die fondsgebundene Rentenversicherung „ALfonds FR10“ der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G.