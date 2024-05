Vema-Makler: Diese Anbieter von ambulanten Krankenzusatz-Tarifen sind am leistungsstärksten

6.5.2024 – Die Barmenia ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft in Sachen ambulanter Krankenzusatzschutz. Bei der Leistungsstärke reichte es nur für Platz vier. Dort setzte sich die Continentale gegen die Hallesche und die Axa durch. Für die Qualitätswertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Krankenzusatz unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für Policen für den ambulanten Bereich 491 Nennungen ein.

Ambulante Tarife: Am häufigsten wird an die Barmenia vermittelt

Klarer Neugeschäftsfavorit für Krankenzusatzabsicherung im stationären Bereich ist und bleibt die Barmenia Krankenversicherung AG. Im Vergleich zur vorangegangenen Untersuchung konnten die Wuppertaler den Anteil an den Favoritennennungen von einem knappen Fünftel (11.7.2022) auf über 23 Prozent ausbauen. Auch in Zahnzusatz (25.4.2024) und im stationären Segment (2.5.2024) hatten die Wuppertaler erneut das Rennen gemacht.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich erneut die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. gegen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG durch – mit aktuell nur zwei Stimmen Vorsprung. Für beide Akteure votierte rund jeder elfte Befragte. Die vierte Position sicherte sich wiederum die Arag Krankenversicherungs-AG, für die etwa jeder 13. Interviewte votierte.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen knapp sieben und fast vier Prozent die Continentale Krankenversicherung a.G. (von acht auf fünf), die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK; von sieben auf sechs), die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (von fünf auf sechs) und die Axa Krankenversicherung AG (von sechs auf acht).

Die Positionen neun und zehn belegen in umgekehrter Reihenfolge zur vorigen Untersuchung die Universa Krankenversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Qualitätsrangliste: Barmenia nur an vierter Stelle

Neben ihren bevorzugten Produktgebern sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Hier landete die Barmenia nur an vierter Stelle (Mittelwert: 1,75). Bei der Antrags- und der Schadenbearbeitung schnitten die Wuppertaler jeweils etwa 0,1 Notenpunkte schlechter ab als der Bereichsspitzenreiter. In den beiden anderen Aspekten betrug der Rückstand jeweils rund 0,2 Notenpunkte.

Noch schlechter kam die Neugeschäfts-Zweite Signal Iduna weg. Sie schaffte es mit 2,07 nur auf den zehnten und letzten Platz in der Qualitätsrangliste. Das Unternehmen konnte nur mit der Produktqualität punkten (Platz vier). In den anderen drei Bereichen ist der Anbieter jeweils Schlusslicht – mit bis zu 0,8 Notenpunkten Rückstand (Erreichbarkeit).

Continentale auf der Spitzenposition der Qualitätswertung

In einem engen Rennen um den Spitzenplatz behielt die Neugeschäfts-Fünfte Continentale die Oberhand (Mittelwert: 1,61). Sie erzielte jeweils die beste Bewertung bei Policierung und Erreichbarkeit und musste sich in Sachen Produktqualität nur hauchdünn der Axa geschlagen geben.

Letztere landete insgesamt an dritter (Neugeschäft: achter) Stelle. Vor allem die nur drittschlechteste Erreichbarkeit verhinderte eine bessere Platzierung. In den beiden übrigen Aspekten landete das Unternehmen auf dem Treppchen und blieb dabei in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Bereichssiegern.

Auf dem Silberrang in der Qualitätswertung findet sich die Hallesche wieder, die damit satte acht Plätze besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie schaffte zwei zweite Positionen (Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit) und erzielte in den beiden anderen Segmenten den jeweils drittbesten Notenwert.

