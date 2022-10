Unwetterjahr 2021 verursacht Sachschäden in Rekordhöhe

13.10.2022 – Das Jahr 2021 war das schlimmste Unwetterjahr der vergangenen zehn Jahre im Bereich Sachversicherungen. Der Schadenaufwand beträgt insgesamt elf Milliarden Euro. Allein Tief „Bernd“ hat versicherte Schäden an Wohngebäuden und Hausrat in Höhe von 8,1 Milliarden Euro verursacht. Davon entfielen 2,1 Milliarden Euro auf 862 Großschäden im Wert von über einer Million Euro. Insgesamt wurden 91.000 Schäden an Wohngebäuden registriert. Dies berichtet der GDV in seinem „Naturgefahrenreport 2022“.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Mittwoch seinen „Naturgefahrenreport 2022“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt der 60 Seiten umfassenden Ausarbeitung steht die Hochwasserkatastrophe durch Tief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) und die Frage: Wie wollen wir in Zukunft mit Naturkatastrophen umgehen?

Neben Interviews und Berichten zu unterschiedlichen Aspekten des Themas enthält der Report Angaben zu den von „Bernd“ verursachten Schadensummen, die teilweise bereits im Juli vorgelegt wurden (7.7.2022). Diese werden nun in der Schrift durch weitere Zahlen komplettiert – allesamt negative Superlative.

Rekordzahl an Großschäden hat sich nochmals erhöht

Das Extremwetterereignis verursachte die bisher höchste Summe an versicherten Schäden an Wohngebäuden und Hausrat in Höhe von 8,1 Milliarden Euro. Viele außergewöhnliche Schadenbilder wurden registriert.

Der Report meldet insgesamt 862 Großschäden im Wert von über einer Million Euro. Die gesamten Aufwendungen liegen bei 2,1 Milliarden Euro. Vor einem Jahr war man noch von rund 400 Großschäden mit einer Gesamtsumme von 1,3 Milliarden Euro ausgegangen (15.9.2021).

Im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler betrug der größte Schaden an einem Einfamilienhaus 960.000 Euro. Insgesamt zählten die Versicherer 2.187 versicherte Schäden an Einfamilienhäusern mit Aufwendungen in Höhe von 100.000 Euro oder mehr.

„Das ist das Achtfache der bisher bekannten versicherten hohen Schäden durch eine einzelne Naturgewalt. Zum Vergleich: Beim Juni-Hochwasser 2013 entstehen 270 solcher Schäden – die bisher höchste Zahl“, heißt es im Papier.

Extremwetterereignis trifft eine mittlere Kleinstadt

Insgesamt wurden den Assekuranzen 173.000 versicherte Zerstörungen im Bereich Wohngebäude, Hausrat, Gewerbe und Industrie gemeldet, davon 91.000 allein an Wohngebäuden. Dies entspreche einer mittleren Kleinstadt, wird berichtet.

„Berechnungen des GDV zeigen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Prozent kann sich solch eine Katastrophe mit gleicher oder höherer Schadensumme jährlich wiederholen – irgendwo in Deutschland“, schreiben die Autoren.

Sehr hohe Schadensummen auch im Bereich Hausrat

Hinzu kamen Aufwendungen für 54.000 Schadenfälle im Bereich Hausrat, die 700 Millionen Euro kosteten. Der Schadendurchschnitt lag bei 13.000 Euro.

Erschreckend und ungewohnt seien auch die Schäden der Unternehmen gewesen, so die Urheber des Reports. Die Versicherer erfassten 28.000 versicherte Schäden, die mit 3,9 Milliarden Euro zu Buche schlugen. Der Durchschnittsschaden betrug 137.000 Euro.

2021 war das teuerste Unwetterjahr

Der Verband geht derzeit von einem Schadenaufwand in der Sachversicherung von insgesamt elf Milliarden Euro aus. Eingerechnet sind hier die Aufwendungen aus den Sparten Wohngebäude, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Die Auswirkungen durch Sturm und Hagel kosteten 1,8 Milliarden Euro, Zerstörungen durch Naturgefahren 9,2 Milliarden Euro.

Demnach war 2021 das schlimmste Unwetterjahr der vergangenen zehn Jahre im Bereich Sachversicherungen. An die Rekordmarke reichen im Zeitraum von 1973 bis heute nur die Jahre 1990 (10,8 Milliarden Euro) und 2002 (10,3 Milliarden) heran.