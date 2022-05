Unfallversicherung: Verspätete Meldung ist rechtlich nicht entschuldbar

3.5.2022 – Versäumt ein Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Frist zur ärztlichen Feststellung einer unfallbedingten Invalidität, kann dies weder entschuldigt noch nachgeholt werden. Der Versicherer ist auch nicht zu einem Hinweis auf die Frist verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer den Unfall erst nach Fristablauf anzeigt. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 16. März 2022 (7 U 244/20).

Der Kläger hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2016 beim Tennisspielen einen Unfall erlitten. Bei einem Sturz habe er sich schwer an der Hüfte verletzt.

Den Unfall zeigte er seinem privaten Unfallversicherer jedoch erst Ende März 2019 an. Dabei gab er an, durch den Sturz einen Dauerschaden erlitten zu haben. Sein Arzt habe ihm mit Bescheid vom 20. Juli 2018 einen Grad der Behinderung von 50 Prozent bescheinigt.

Unfallversicherer verweist auf versäumte Fristen

Den Antrag des Mannes, eine vertraglich vereinbarte monatliche Invaliditätsrente in Höhe von 700 Euro zu erhalten, wies der Versicherer als unbegründet zurück. Bedingungsgemäß müsse eine Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sein und innerhalb von 18 Monaten ärztlich schriftlich festgestellt werden.

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag müssten außerdem innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfall geltend gemacht werden. Diese Fristen habe der Kunde samt und sonders versäumt.

Nicht angezeigt wegen psychischer Erkrankung

Daraufhin reichte der Kläger gegen den Unfallversicherer Klage ein. Dies begründete er damit, dass er wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht dazu in der Lage gewesen sei, den Unfall früher anzuzeigen. Er habe die Fristen folglich schuldlos versäumt, so dass ihm ein Anspruch auf Zahlung der beantragten Rente zustehe.

Dieser Argumentation wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Wiesbaden, noch das von dem Kläger in Berufung angerufene Frankfurter Oberlandesgericht anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Kein Anspruch auf Versicherungsleistungen

Nach ihrer Überzeugung habe sich aus den Diagnosen der ärztlichen Berichte, die der Versicherte vorgelegt hatte, kein ausreichender Hinweis auf einen unfallbedingten Dauerschaden ergeben. Unabhängig davon datierten die Berichte nach dem 18-Monatszeitraum, der bedingungsgemäß gefordert war.

Bei der Frist zur ärztlichen Feststellung der Invalidität handele es sich um eine Anspruchsvoraussetzung, die dazu diene, schwer aufklärbare Spätschäden vom Versicherungsschutz auszugrenzen. Die Versäumnis der Frist führe daher dazu, dass ein Anspruch auf Versicherungsleistungen gar nicht erst entstehe.

Versäumnis kann nicht entschuldigt werden

Es komme daher nicht darauf an, dass der Kläger behauptet habe, aufgrund einer psychischen Erkrankung außerstande gewesen zu sein, die bedingungsgemäßen Fristen zu erfüllen. „Denn versäumt ein Versicherungsnehmer die als vertragliche Anspruchsvoraussetzung ausgestaltete Frist zur ärztlichen Feststellung der unfallbedingten Invalidität, kann dies weder entschuldigt noch nachgeholt werden“, so das Gericht.

Das Frankfurter Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.