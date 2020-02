Unfallschäden: Fiktive Abrechnung soll bleiben

4.2.2020 – Die „fiktive Abrechnung“ nach Verkehrsunfällen ist ein Einfallstor für Betrüger. Marginal instandgesetzte Fahrzeuge werden beispielsweise durch Serientäter immer wieder zu manipulierten Unfallschäden genutzt. Der angebliche Schaden wird dann von der Versicherung auf Basis eines Gutachtens kassiert. Diese Betrügereien werden von Assekuranzen und Behörden verfolgt. Deshalb die Freiheit des Autofahrers abzuschaffen, nach einem Unfall selbst zu entscheiden, ob repariert werden soll oder nicht, geht aber allen Experten zu weit. Für die Rechtsetzung sei der Staat zuständig und nicht Richter.

Auch künftig dürfen Autofahrer einen Sachschaden an ihrem Fahrzeug „fiktiv“ abrechnen. Das ist die „fast“ einstimmige Meinung der Experten des 58. Goslarer Verkehrsgerichtstags (VersicherungsJournal 3.2.2020, 3.2.2020). „Der Geschädigte muss weiterhin selbst entscheiden dürfen, wie er mit seinem Schaden umgeht“, stellt Rechtsanwältin Nicola Meier-van Laak von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein e.V. (DAV) fest.

Nicola Meier-van Laak

(Bild: privat)

Alle Interessengruppen einig

Somit darf weiterhin auf Basis eines Gutachtens abgerechnet werden. Auch mit dem Geld, das der Geschädigte von dem Versicherer bekommt, kann er machen was er möchte. Diese Meinung vertritt neben dem DAV auch der ADAC e.V. und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Jährlich werden rund 1,6 Millionen Haftpflichtschäden fiktiv abgerechnet. Das sind rund 40 Prozent aller Schäden.

In der Regel werden überwiegend kleinere Schäden wie Dellen oder Kratzer nicht repariert und von der Versicherungs-Gesellschaft ausgezahlt. Auch wenn einzelne die fiktive Abrechnung für Betrügereien missbrauchen, dürfte dies kein Grund sein, für alle das Recht der Dispositionsfreiheit zu streichen.

Hinweis- und Informationssystem (HIS) aufgebaut

„Wenn nur noch auf Basis einer Werkstattrechnung entschädigt würde, dann würden die Betrüger eben die Rechnung fälschen“, warnte der ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Gerhard Hillebrand.

Gegen Betrüger hätten die Assekuranzen längst das sogenannte Hinweis- und Informationssystem (HIS) aufgebaut. Ab einer Höhe von 2.500 Euro werden fiktive Abrechnungen hier gespeichert und ermöglichen es so, Serientäter zu entlarven.

Gerhard Hillebrand (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Streichung der fiktiven Abrechnung dürfte zudem für alle teuer werden, denn dann würden auch ältere Gebrauchtwagen wohl regelmäßig in Fachwerkstätten repariert. „Dann müssten die Autoversicherer sogar die Prämien anheben. Das möchte doch niemand“, so Hillebrand.

Fiktive Abrechnung ist günstiger

Die Assekuranzen bestätigen, dass die fiktive Abrechnung im Vergleich zur tatsächlichen Reparatur in der Regel günstiger ist. „Der Versicherer spart zudem bei dieser Art der Schadenregulierung Zeit und Bearbeitungsaufwand“, so der GDV. Gleichzeitig würden die Kunden ihr Geld schneller bekommen.

Die fiktive Abrechnung hilft laut DAV auch „finanziell schlechter gestellten Geschädigten“. Das gilt vor allem, wenn, was häufig vorkomme, die Schuld an einem Unfall geteilt wird. „Mit dem Geld kann man dann zumindest eine Teilreparatur vornehmen, wenn man sich die vollständige Reparatur derzeit nicht leisten kann“, so Rechtsanwältin Meier-van Laak.

Die Experten wollen aber mit ihrem geschlossenen Votum für den Erhalt der fiktiven Abrechnung auch ein starkes Signal in Richtung Rechtsprechung senden.

Deutliches Votum gegen Gerichte

So sollte die geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Spezialfall des Werkvertragsrechts nicht auf die Abrechnung von Verkehrsunfällen übertragen werden. Die Juristen und Verkehrsexperten haben mit ihrer deutlichen Kritik vor allem das Landgericht Darmstadt im Auge. Es hat in zwei Urteilen eine fiktive Abrechnung verneint und als generelle Bereicherung bewertet (Az. 23 O 386/17; 23 O 356/17).

Andere Gerichte wie das Oberlandesgericht Frankfurt halten diese Entscheidung für falsch (Az. 22 U 210/18). Die Richter in Darmstadt hätten gegen das Gesetz geurteilt.

Nach einhelliger Meinung der Experten in Goslar könnte nur der Gesetzgeber die fiktive Abrechnung abschaffen. „Wenn überhaupt, haben höchsten Werkstätten daran ein Interesse“, unterstrich ADAC-Mann Hillebrandt.

Betrüger selbst entlarven durch Handyfotos

Gegen Betrüger, die sich beispielsweise als „Autobumser“ die fiktive Abrechnung zunutze machen, können Betroffene aber auch selbst den Stein ins Rollen bringen. Grundsätzlich sollten sie Unfälle, bei denen sie ein komisches Gefühl haben, besonders umfangreich per Handyfotos dokumentieren. Das gilt für die Endstellung der Fahrzeuge, die Schäden und Splitterverteilung.

Zudem sollte man das gegnerische Fahrzeug rundum aufnehmen. Denn oft können so Vorschäden – die möglicherweise dem Versicherer gar nicht gemeldet wurden – festgehalten werden.

Solche Daten können dann später bei einer Rekonstruktion des Unfalls und vor Gericht von großer Bedeutung sein. Den eigenen Versicherer sollte man darauf hinweisen, dass es sich möglicherweise um einen provozierten Unfall handelt.

Das kann sich lohnen, denn der Verlust des Schadenfreiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung kommt teuer. Scheitern Betrüger, die einen Unfall provoziert haben, mit ihrer unberechtigten Forderung vor Gericht, dann wird die Streichung der Rabatte vom Versicherer wieder rückgängig gemacht.