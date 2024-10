Unfallreparatur mit gebrauchten Teilen: Allianz hofft auf Mitstreiter

17.10.2024 – Der Versicherer bietet Kunden eine Reparatur mit gebrauchten Teilen an. Damit will sie Unfallreparaturen nachhaltiger machen. Noch ist sie mit ihrer Initiative aber allein.

Einige Kfz- Versicherer würden derzeit prüfen, ob sie ebenfalls alternative Vermarktung von Totalschäden mit Verwerternachweis einführen. Das praktiziert in Deutschland derzeit nur die Allianz. „Wir hoffen, dass noch viele Versicherer unserem Beispiel folgen“, sagte Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG auf dem 12. Allianz Motor Day.

Im Ernstfall wollen nur 50 Prozent gebrauchte Teile

Frank Sommerfeld (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Damit würde der Markt für gebrauchte Teile, die bei Reparaturen wiederverwendet werden können, sich deutlich ausweiten.

Seit April 2024 bietet die Allianz ihren Kunden auf freiwilliger Basis auch eine Reparatur mit gebrauchten Teilen an. „Jeder zweite von uns angesprochene Kunde, bei dem eine Reparatur des Fahrzeugs mit gebrauchten Ersatzteilen möglich war, hat sich für eine nachhaltige Reparatur entschieden“, stellte Sommerfeld fest.

Damit sind im Ernstfall doch nicht so viele Autofahrende bereit, gebrauchte Teile zu akzeptieren. In einer Umfrage der Allianz hatten nämlich mit 89 Prozent deutlich mehr Verbraucher und Verbraucherinnen sich für eine Reparatur ihres Fahrzeugs mit gebrauchten Ersatzteilen ausgesprochen (VersicherungsJournal 17.3.2023).

Altteileeinsatz ist nachhaltig

Die Allianz betont aber, dass nur gebrauchte Teile verwendet werden, die vollständig intakt und zertifiziert sind. Laut Sommerfeld gibt es zudem wie bei Neuteilen ein Jahr Garantie auf das gebrauchte Ersatzteil. Die Allianz bietet aktuell in über 1.400 Partnerwerkstätten eine Reparatur mit gebrauchten Ersatzteilen an.

Verwendung finden rund 25 Außenteile wie Türen sowie Front- und Heckklappen, aber auch Spiegel, Scheinwerfer oder Rückleuchten. Sicherheitsrelevante Teile wie Lenkungen, Achsteile oder Räder werden nicht verwendet.

Der Versicherer betont, dass bei dem Vorstoß nicht Kostenersparnis im Vordergrund steht, sondern Nachhaltigkeit. So rechnete der Manager vor, dass bei der Verwendung einer gebrauchten Fahrertür eines VW ID.3 man beispielsweise 78,4 Prozent oder 64,9 kg Kohlendioxid (CO2) einsparen könnte.

Hochgerechnet auf alle Reparaturen könnten bei entsprechender Verfügbarkeit 420.000 Tonnen CO2 im Jahr in Deutschland eingespart werden.

Markt für gebrauchte Autoteile noch in Kinderschuhen

Doch der Markt steckt wohl noch in den Kinderschuhen. Er soll sich aber durch das Angebot der Allianz bereits positiv verändert haben. So habe sich das Gebrauchtteileangebot um 40 Prozent von 3,2 auf 4,5 Millionen Teile erhöht.

Und auf der Seite der Gebrauchtteilegewinnung hätte die Restwertbörse Green.casion, einer Marke der Net.casion GmbH, die Anzahl der angeschlossenen zertifizierten Recycler von acht auf 20 erhöht.

Demgegenüber hatte der Marktführer, die Huk-Coburg Versicherungen, vor einiger Zeit erklärt, dass er in der Unfallreparatur mit gebrauchten Teilen derzeit keine Lösung der Probleme in der Autoversicherung sieht. „Es gibt tatsächlich momentan keinen deutschen Markt, der sozusagen lieferfähig ist für Gebrauchteile“, betonte in einer Pressekonferenz der Vorstand der Huk-Coburg, Dr. Jörg Rheinländer.

Derzeit sei die Beschaffung von gebrauchten Teilen in Deutschland noch eine „riesige logistische Herausforderung“. Man müsse Ersatzteile aus dem Ausland importieren, was jedoch zeitaufwendig sei und dem Kundenwunsch nach einer schnellen Reparatur entgegensteht. Rheinländer verwies darauf, dass wegen des Personenschutzes die Qualität der Ersatzteile unbedingt „stimmen müsste“.

Nur gemeinsam können wir es schaffen, unbeschädigte Teile einem sinnvollen neuen Verwendungszweck zuzuführen. Frank Sommerfeld, Allianz

Neues Recht hilft den Autoversicherern

Einig sind sich die Assekuranzen darin, dass gesetzliche Vorgaben zum Einbau von Gebrauchtteilen für die Unfallreparatur einen Markt etablieren könnte. Laut der Allianz wurden bereits in England, den Niederlanden und Frankreich entsprechende Regeln erlassen.

„Auch in Deutschland brauchen wir gesetzliche Rahmenbedingungen, um diese Entwicklung schneller voranzutreiben. Nur gemeinsam können wir es schaffen, unbeschädigte Teile einem sinnvollen neuen Verwendungszweck zuzuführen“, sagte Sommerfeld.

Für die Zukunft plant die Allianz sogar einen speziellen Kfz-Kaskotarif, der die Verwendung von verfügbaren gebrauchten Teilen beinhaltet. Wie er genau aussehen sollte und in welchem Umfang es Nachlässe gegenüber dem Normaltarif gibt, könne erst entschieden werden, wenn sich ein Gebrauchtteilemarkt etabliert hat.

Gebrauchte Teile auch beim Haftpflichtschaden

Auf Nachfrage können übrigens auch Unfallgegner im Kfz-Haftpflichtschadenfall eine Reparatur mit gebrauchten Teilen erhalten. Derzeit käme dies aber in der Regel nur dann vor, wenn es bei Neuteilen zu Lieferschwierigkeiten kommt.

Mit ihrer Initiative für den Einsatz von Gebrauchtteilen will die Allianz aber auch zur Kostendämpfung beitragen. So hätten sich die Ersatzteilpreise der Fahrzeughersteller für Neuteile in den letzten Jahren sehr stark erhöht, deutlich über der Erhöhung des Verbraucherpreisindexes durch die Inflation (7.10.2024).

Ein starker Markt für gebrauchte Ersatzteile in Deutschland könnte diesem Trend entgegenwirken.

Unsere Initiative hilft auch, die Prämien in der Autoversicherung auf einem Normalniveau zu halten. Frank Sommerfeld, Allianz

Hilfe gegen Kostenexplosion bei Kfz-Versicherungen

Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist etwa eine Seitenwand hinten seit 2014 bis heute um 102 Prozent teurer geworden. Eine Kofferraumklappe stieg im selben Zeitraum um 99 Prozent im Preis und Rückleuchten um 86 Prozent. „Unsere Initiative hilft auch, die Prämien in der Autoversicherung auf einem Normalniveau zu halten“, so Sommerfeld.

Zum Umfang der Prämienerhöhung für 2025 in der Kfz-Versicherung machte der Vorstand auf Rückfrage keine Angaben. Es sei den Assekuranzen verboten, zu Prämien in der Öffentlichkeit Stellung zu nehmen. Sommerfeld verwies aber darauf, dass aufgrund der hohen Preissteigerungen der Kfz-Versicherungsmarkt sich allgemein im Minus befindet (15.10.2024) und hier ein Ausgleich notwendig sei.