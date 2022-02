Tinnitus durch Hubschrauberlärm?

22.2.2022 – Wer nur wenige Monate lang an einem besonders lärmintensiven Arbeitsplatz tätig ist und in diesem Zusammenhang eine Hörschädigung erleidet, hat in der Regel keinen Anspruch auf Leistungen durch die gesetzliche Unfallversicherung. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 20. Januar 2022 entschieden (L 14 U 107/20).

Der Entscheidung lag die Klage eines 54-Jährigen zugrunde, der in den Jahren 2016 und 2017 für die Dauer von 14 Monaten als Bodenabfertiger eines Helikopterservices tätig war. Weil hierbei ein starker Tinnitus auftrat, musste er diese Arbeit aufgeben.

Der Mann argumentierte, dass die Hörschädigung erstmals bei seiner Tätigkeit für den Helikopterservice aufgetreten und daher von einem ursächlichen Zusammenhang auszugehen sei. Er verlangte daher von der Berufsgenossenschaft, seine Erkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen.

In seiner Forderung wurde er auch durch seinen Hals-Nasen-Ohrenarzt bestärkt. Dieser hegte ebenfalls den Verdacht einer Berufskrankheit.

Zu niedriger Lärmpegel

Dem hielt der gesetzliche Unfallversicherer entgegen, dass der Lärmpegel, welchem der Versicherte ausgesetzt gewesen sei, weder hoch noch lang genug gewesen sei, um die Schädigung auszulösen. Er wies dessen Forderung daher als unbegründet zurück.

Dieser Argumentation schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen an. Im Rahmen der Beweisaufnahme hatten nämlich mehrere Gutachter nach Lärmmessungen am Arbeitsplatz des Klägers festgestellt, dass die ermittelten Werte für eine Anerkennung einer Berufskrankheit nicht ausreichen.

Denn eine Lärmschwerhörigkeit könne sich nur bei einer hohen und sich über mehrere Jahre erstreckenden Dauerbelastung ab 85 Dezibel entwickeln.

Keine Folge der Berufstätigkeit

Es sei zwar unbestritten, dass der Lärmpegel am Arbeitsplatz des Betroffenen etwa 90 Dezibel betragen habe. Dieser Belastung sei er jedoch nur 14 Monate lang ausgesetzt gewesen. Bei seiner Tätigkeit habe er außerdem einen Gehörschutz getragen.

Die Berufsgenossenschaft sei daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Hörschädigung nicht Folge der Berufstätigkeit des Versicherten gewesen sei.