Tätowierung ist als medizinische Leistung zu betrachten

16.7.2020 – Die Kosten einer Tätowierung zählen in der Regel nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherer. Das gilt jedoch nicht im Fall einer optischen Brustwarzen-Pigmentierung, die nach einer Operation durchgeführt wird. So entschied das Bayerische Landessozialgericht in einem Urteil vom 27. Februar 2020 (L 20 KR 106/19).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins lag der Entscheidung die Klage einer Frau zugrunde, die sich im Jahr 2015 wegen eines Mammakarzinoms einer Operation unterziehen musste.

Brust und Mamille waren im Rahmen des Eingriffs rekonstruiert worden. Danach beantragte die Patientin bei ihrem gesetzlichen Krankenversicherer, die Kosten für eine optische Wiederherstellung der Pigmentierung des Warzenvorhofs sowie der Brustwarze zu übernehmen.

Künstliche Mamillenpigmentierung durch den Tätowierer

Auf einen von ihr Anfang Januar vorgelegten Kostenvoranschlag eines Tätowierers reagierte der Versicherer erst Mitte März. Er lehnte die Übernahme der Kosten ab. Gleichzeitig teilte er der Versicherten mit, dass er die Kosten einer derartigen Behandlung dann übernehmen werde, wenn sie durch einen Vertragsarzt oder in einem Vertragskrankenhaus durchgeführt würde.

Die Frau entschied sich dennoch für eine künstliche Mamillenpigmentierung durch den Tätowierer. Als ihre Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen wollte, zog sie vor Gericht. Mit Erfolg: Das Bayerische Landessozialgericht gab ihrer Klage statt.

Fristversäumnis wegen verspäteter Reaktion des Versicherers

Nach Ansicht der Richter ist im Fall der Klägerin von einer sogenannten Genehmigungsfiktion der beantragten Maßnahme auszugehen. Diese trete drei Wochen nach Antragstellung ein oder nach fünf Wochen, wenn noch ein ärztliches Gutachten erforderlich sei.

Reagiere der Versicherer nicht, gelte die beantragte Maßnahme als genehmigt. Diese Frist sei wegen der verspäteten Reaktion des Versicherers abgelaufen gewesen.

Keine ausschließlich ärztliche Leistung

Um einen Rechtsmissbrauch zu vermeiden, dürfe eine beantragte Leistung zwar nicht objektiv und offensichtlich außerhalb des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung liegen. Das sei dann der Fall, wenn es für einen durchschnittlichen Versicherten offenkundig ist, dass seine Krankenkasse die beantragte Behandlung nicht bezahlen werde.

Doch auch wenn eine Tätowierung nicht zum Leistungskatalog der Krankenkassen gehöre, sei das im Fall der Klägerin nicht offensichtlich gewesen. Denn das Einbringen von Pigmenten in Hautschichten stehe nicht unter einem Erlaubnisvorbehalt. Die Pigmentierung der Mamille sei nämlich nicht nur Ärzten vorbehalten.

Die Klägerin habe folglich davon ausgehen dürfen, dass sie die Maßnahme auf Kosten ihrer Krankenkasse durch einen Tätowierer durchführen lassen durfte.

Im Übrigen hätten auch Experten bestätigt, dass in Fällen wie denen der Klägerin eine künstliche Pigmentierung durch einen Tätowierers als Teil der medizinischen Leistung zu betrachten sei.