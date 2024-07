Swiss Life startet erstmals Fondspolice mit Infrastrukturanlagen

3.7.2024 – Der Lebensversicherer integriert erstmals einen langlaufenden Investmentfonds (Eltif) in eine Rentenpolice. „Privado“ wird gegen Einmalbeitrag ab 10.000 Euro und mit mindestens zwölf Jahren Aufschubzeit angeboten. Die Verrentung erfolgt dann im Sicherungsvermögen beziehungsweise herkömmlichen Fonds und ETFs.

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, hat Anfang Juli den Vertrieb ihrer „Swiss Life Privado Police“ („Tarif 734“) gestartet. Das ist eine fondsgebundene Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag zwischen 10.000 und 500.000 Euro mit einer Aufschubzeit bis zum Rentenbeginn von mindestens zwölf Jahren.

Einziger während der Aufschubzeit zur Wahl stehende Fonds ist der Konzern-eigene „Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF“ (ISIN LU2781073882). Er ist nach der EU-Offenlegungskategorisierung in Artikel 8 eingestuft. Die Verwaltungsgebühren betragen 1,2 Prozent und die Transaktionskosten 0,1 Prozent.

Besonderheit: Eltif-Fonds

Stefan Holzer (Bild: Swiss Life)

Im Gegensatz zu den üblichen offenen Investmentfonds und ETFs ist der „Privado Infrastructure“ ein Eltif, der auch in nicht börsennotierte Unternehmen investiert.

Sein Portfolio besteht nach Unternehmensangaben „aus über 20 privaten Infrastrukturunternehmen, darunter Anlagen in Wind- und Solarparks, Wasserkraftanlagen, Recycling-Firmen sowie Glasfaser- und Fernwärmenetze.“

Stefan Holzer, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland und Leiter Market Management Versicherung, erläutert: „Damit machen wir … erstmals das Investment in ausgewählte Infrastrukturanlagen für unsere Kundinnen und Kunden in Form einer fondsgebundenen Rentenversicherung möglich. In dieser Kombination aus Versicherungspolice mit einem Infrastruktur-Investment spielen wir derzeit eine Vorreiterrolle im deutschen Markt.“

Für Anleger mit Geduld

Als Zielgruppe für das Produkt nennt er Anleger, die bereits über Vermögen für ihre Altersvorsorge verfügen und weiteres Kapital diversifiziert, aber mit stabilen Renditechancen anlegen möchten. „Das macht nicht gelistete Infrastrukturfonds für diese Zielgruppe so interessant, da sie als schwankungsarm gelten und häufig performanter als andere Anlageklassen sind, so Holzer.

Der Zeithorizont ab zwölf Jahren sei nötig, um der langfristigen Ausrichtung der Anlageklasse Infrastruktur gerecht zu werden. Nur dann könne sie ihre besonderen Vorteile voll ausspielen.

Der Einstieg ist bereits ab Geburt möglich und spätestens mit 70 Jahren.

Das Anlagespektrum von „Privado“ (Bild: Swiss Life). Zum Vergrößern Bild klicken.

Flexible Ein- und Auszahlungen möglich

Während der Spar- und der Rentenphase sind Zuzahlungen und Entnahmen möglich. Bei Entnahmen und bei Rentenbeginn kann eine Rücknahmegebühr beim Fonds fällig werden.

Deren Höhe ist in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen jedoch nicht aufgeführt. Dort heißt es nur: „Die Rücknahmegebühr, deren Höhe und die Modalitäten dazu legt die Kapitalverwaltungsgesellschaft fest, auf die wir keinen Einfluss haben. Diese können einseitig durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft verändert werden.“

Nach der Aufschubzeit im Alter zwischen 50 und 88 Jahren besteht die Wahl zwischen einer Kapitalauszahlung und einer lebenslangen, mindestens zehn Jahre zu zahlenden Rente. Ein heute 55-Jähriger erhält ab 67 pro 10.000 Euro Kapital 21,57 Euro monatliche Rente zugesichert. Somit bekommt er das verrentete Kapital garantiert vollständig zurück, sofern er gut 105 Jahre alt wird.

In der Rentenphase wechselt die Kapitalanlage

Zum Rentenbeginn wird das zuvor in dem Eltif angelegte Kapital umgeschichtet. Dabei fällt laut AVB „stets und ohne Ausnahme die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhobene Rücknahmegebühr“ an.

Das für die Verrentung erforderliche Vertragsguthaben wird in „Basis-Investment“, „zentrales Investment“ und „ergänzendes Investment“ investiert. Weiter heißt es in den AVB: „Im zentralen und ergänzenden Investment erwerben wir Fondsanteile für Sie. Das Guthaben im zentralen und ergänzenden Investment teilen wir so auf die Fonds auf, wie Sie es zuvor festgelegt haben.“

In diesem offenbar fehlerhaften Bedingungstext fehlt die Angabe zum Basis-Investment. In einem Muster-Angebot wird erläutert, dass es sich beim Basis-Investment um das Sicherungsvermögen des Versicherers handelt.

Für die individuelle Fondsauswahl wird dort als einzige Option der „Swiss Life Funds (LUX) – Multi Asset Growth M EUR“ (LU1749126535, Verwaltungsgebühren 0,95 Prozent, Transaktionskosten 0,06 Prozent) angeboten. Als ergänzendes Investment wird der „iShares MSCI World SRI UCITS ETF“ (IE00BYX2JD69, 0,2 Prozent, 0,01 Prozent) bereitgestellt.

Diese Kosten fallen an

Neben den genannten Fondskosten und den in den AVB nicht genannten und nach oben offenen Rücknahmegebühren fallen weitere Entgelte an.

In einer Beispielrechnungen einer Police mit 100.000 Euro Einmalbeitrag und zwölf Jahren Aufschubzeit bis zum Alter von 67 Jahren werden Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von 2.500 Euro genannt.

Die übrigen einkalkulierten Kosten bis zum Rentenbeginn summieren sich auf 4.750 Euro. Darin sind 1.750 Euro einmalige und 236,04 Euro jährliche Verwaltungskosten des Vertrages sowie jährliche Verwaltungskosten der Fondsanlage von 0,5 Prozent des Vertragsguthabens enthalten.

Zu diesen 7,25 Prozent Belastung während der Aufschubzeit kommen die Entgelte während des Rentenbezugs. Das sind Verwaltungskosten des Vertrages von jährlich 36 Euro fix plus 1,5 Prozent der Jahresrente sowie 0,35 bis 0,65 Prozent des Vertragsguthabens.