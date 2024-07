Sturmtief „Bernd“: Versicherer haben bislang 7,5 Milliarden Euro gezahlt

12.7.2024

Drei Jahre nach der von Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) ausgelösten Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands befindet sich die Schadenregulierung in der Abschlussphase. Dies meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Seinen Angaben zufolge haben die Versicherer 7,5 Milliarden Euro an 206.000 Versicherte ausbezahlt. Der Gesamtschaden beträgt 8,75 Milliarden Euro. Alle gemeldeten Hausratschäden seien von den Unternehmen erstattet und die entsprechenden Rückstellungen aufgelöst worden, wird berichtet. Für die noch nicht ausgezahlten Schadensummen hätten die Gesellschaften Rückstellungen von knapp einer Milliarde Euro gebildet.

Hochwasser Ahrtal 2021 (Bild: Provinzial)

In den vergangenen Tagen war unter anderem von Tagesschau.de berichtet worden, dass Flutopfer unter Zeitdruck geraten sind, ihrem Versicherer nachzuweisen, dass sie wirklich wieder aufbauen. Der GDV hatte zugesichert, dass nicht abgeschlossene Schadenfälle weiterhin bearbeitet werden.

„Niemand muss befürchten, dass die Versicherer am 15.7.2024 ‚die Arbeit einstellen‘ werden", hieß es. Ausgenommen seien die Fälle, in denen der Wiederaufbau nicht sichergestellt sei, die Versicherten also nichts unternommen hätten.

Laut dem Bericht hat die R+V Allgemeine Versicherung AG die Frist für den Nachweis der Wiederherstellung des Gebäudes und damit die Zahlung des Neuwertanteils von drei auf fünf Jahre verlängert.