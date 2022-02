Sturmschäden werden immer teurer

22.2.2022

Mehrere Stürme mit Orkanböen sind am vergangenen Donnerstag, am Wochenende und am Montag über Deutschland hinweggezogen. Den versicherten Schaden für die drei Stürme schätzt Aon Deutschland bundesweit insgesamt auf 1,6 Milliarden Euro.

„Dabei entfallen zirka 500 Millionen Euro auf ‚Ylenia, zirka eine Milliarde Euro auf ‚Zeynep‘ und rund 100 Millionen Euro auf ‚Antonia‘. Dies entspricht etwa 50 Prozent der gesamten versicherten Sturmschäden eines durchschnittlichen vollständigen Jahres“, teilte der Versicherungsmakler mit.

Das Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) rechnet mit versicherten Schäden in Höhe von 500 Millionen Euro durch „Ylenia“ und über 900 Millionen Euro durch „Zeynep“ (VersicherungsJournal 21.2.2022).

Vor rund zweieinhalb Wochen wütete „Nadia“ vor allem in Norddeutschland und hinterließ versicherte Schäden in Höhe von 100 bis 150 Millionen Euro (2.2.2022). „Zeynep“ ist nach Angaben von MSK-Geschäftsführer Onnen Siems der intensivste Sturm seit „Kyrill“, der 2007 mehr als drei Milliarden Euro kostete (12.3.2008).