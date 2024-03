Sturmflut-Klausel: Kommt es nach dem Ostseehochwasser zur Musterklage?

11.3.2024 – Nach der Jahrhundertflut im vergangenen Oktober soll nun auf dem Rechtsweg geklärt werden, ob die daraus entstandenen Schäden tatsächlich vertraglich ausgeschlossen waren. Die Anwältin einer Geschädigten sieht den Begriff „Sturmflut“ in den Bedingungswerken der Versicherer nicht hinreichend definiert.

Im vergangenen Oktober verursachte das Jahrhundert-Hochwasser entlang der Ostseeküste enorme Schäden (VersicherungsJournal 26.10.2023, 24.11.2023). Wassermassen fluteten in Flensburg, wo ein Rekord-Pegelstand von 2,27 Meter über dem Normalwert gemessen wurde, und in vielen weiteren unmittelbar am Meer gelegenen Orten die Häuser.

Immobilienbesitzer, Mieter und Unternehmer schilderten in den folgenden Wochen mehrfach, dass das Nass nicht durch die Eingangstüren gekommen war. Die Schotten waren dicht gemacht worden und hatten gehalten.

„Das Hochwasser kennen wir ja als Flensburger, wir hatten das Wasser schon oft genug vor der Tür. Dass es reinläuft, war neu für uns“, sagte beispielsweise Franz-Dieter Weiß, Betreiber von Hansens Brauerei an der Flensburger Schiffbrücke, im Dezember gegenüber dem NDR. Die Fluten kamen durch die Gullis und die Kanalisation.

Helvetia zahlt nicht

So auch bei Sara Theilen, die ein kleines „hyggeliges“ Hotel in zweiter Reihe am Flensburger Hafen betreibt. Sie berichtet von 80 Zentimeter Wasserstand und 400.000 Euro Schaden durch das Extremwetterereignis.

Trotz Absicherung gegen Elementargefahren habe sie keine Unterstützung seitens ihres Versicherers, den Helvetia Versicherungen, erhalten, heißt es in einem aktuellen Beitrag der SH:Z (Paywall). Es habe drei Wochen gedauert, bis sich jemand mit einem Einzeiler gemeldet habe.

Begründet wurde die Ablehnung mit der Sturmflut-Klausel. Diese ist üblicherweise in Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen enthalten und schließt Sturmflutschäden aus, auch bei Erweiterung um eine Elementarsicherung.

Die wohl einzige Ausnahme am Markt ist eine Zusatzoption zur Elementarschadenversicherung der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Die Norddeutschen bieten über den Baustein „Sturmflut“ eine Absicherung gegen solche Schäden (24.11.2023).

Ungeklärte Rechtsfrage

Die Flensburger Hotelbesitzerin indes prüft nun den Rechtsweg. Denn laut dem Bericht steht für sie und ihre Anwältin Charlotte Gaschke von der Kanzlei Brock, Müller, Ziegenbein die Frage im Raum, ob der Ausschluss „Sturmflut“ überhaupt auf das Hochwasser-Ereignis im vergangenen Oktober zutrifft.

„Auch wenn immer wieder von einer Sturmflut die Rede war, handele es sich doch vielmehr um ein sturmbedingtes Hochwasser. Denn die Ostsee kenne keine nennenswerten Tiden und somit keine Flut. Dieses Wissen dürfte in Norddeutschland als allgemein bekannt angenommen werden“, wird die Juristin in dem Bericht zitiert.

Gaschke sehe das Thema vertraglich nicht eindeutig geklärt und verweise auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2020. Darin sei festgestellt worden, dass der Begriff „Sturmflut“ in den Versicherungs-Bedingungen nicht definiert werde. „Versicherungen müssen schon genau sagen, was sie ausschließen möchten“, kommt die Anwältin in dem SH:Z-Beitrag zu Wort.

Neben dieser grundlegenden Frage sei auch zu klären, ob die Schäden im Oktober nicht als Schäden durch Rückstau zu werten seien. Theilen hatte das Wasser in ihrem Hotel beproben lassen – mit dem Ergebnis, dass es Brackwasser gewesen ist.

Auswirkungen auf die Versicherer

In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass statt einer Einzelklage eine Muster-Feststellungsklage zur Klärung der Sturmflut-Klausel möglich ist. Die Hotelbesitzerin wünscht sich eine generelle Klärung. „Denn wenn die Versicherungen den Sturmflut-Joker rechtlich gesehen nicht ziehen können, hat das Auswirkungen im Millionen-Euro-Bereich“, heißt es.

Betroffene könnten sich unter der E-Mail-Adresse Sturmhochwasser.de registrieren oder sich unter dem Stichwort „Ostseehochwasser“ beim Bund der Versicherten e.V. (BdV) melden. Für eine allgemeine Klage müssten sich 50 Geschädigte des Ostseehochwassers mit möglichst ähnlichen Verträgen zusammenfinden.