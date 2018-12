Streit um Beiträge zur Gruppenunfallversicherung

18.12.2018 – Vom Arbeitgeber geleistete Beitragszahlungen für eine Gruppen-Unfallversicherung sind als Einkommen bei der Berechnung von Elterngeld zu berücksichtigen. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 13. Dezember 2018 entschieden (B 10 EG 9/17 R).

WERBUNG

Der alleinerziehenden Klägerin war für ihr im Juni 2010 geborenes Kind Elterngeld bewilligt worden. Bei der Berechnung des Elterngeldes berücksichtigte der Leistungsträger nicht nur ein von der Klägerin bezogenes Teilzeiteinkommen, sondern auch die von ihrem Arbeitgeber gezahlten Beiträge für eine Gruppen-Unfallversicherung.

Hiergegen reichte die junge Mutter Klage ein. Darin machte sie geltend, dass Beiträge zu einer Gruppen-Unfallversicherung als Sachleistung für das Verschaffen von Unfallversicherungs-Schutz anzusehen seien. Sie dürften steuerrechtlich daher nicht als Einkommen gewertet werden. Die Beiträge dürften folglich auch nicht bei der Berechnung von Elterngeld berücksichtigt werden.

Niederlage in allen Instanzen

Dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Münchener Sozialgericht, noch das von der Klägerin in Berufung angerufene Bayerische Landessozialgericht anschließen. Die beiden Gerichte hielten die Klage ebenso für unbegründet, wie das in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundessozialgericht.

Nach Ansicht der Richter sind Beiträge, die ein Arbeitgeber für eine Gruppen-Unfallversicherung zahlt, als laufende Sachbezüge anzusehen. Sie würden daher nicht nur der Einkommensteuer unterliegen, sondern seien auch bei der Berechnung von Elterngeld als Einnahmen aus einer abhängigen Tätigkeit zu berücksichtigen.

Kein Fehler in der Gehaltsmitteilung

In dem entschiedenen Fall seien die Beiträge in den Gehaltsmitteilungen des Arbeitgebers der Klägerin im Übrigen stets als laufender Arbeitslohn bezeichnet und entsprechend versteuert worden.

Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Gehaltsmitteilungen möglicherweise fehlerhaft waren. Dies wurde von der Klägerin auch nicht behauptet. Daher sei die Klage auch aus diesem Grund von den Vorinstanzen zu Recht als unbegründet zurückgewiesen worden, so das Bundessozialgericht.