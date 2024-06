Sportlehrer: Ohne Mustervertrag besteht Versicherungspflicht

20.6.2024 – Ein für einen Verein tätiger Reitlehrer, der für seine Tätigkeit ausschließlich die Pferde und das Equipment des Vereins nutzt, ohne dafür etwas zahlen zu müssen, unterliegt in der Regel der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 2. Mai 2024 hervor (L 1 BA 22/23).

Eine Reitlehrerin unterrichtete zwischen zwölf und 20 Stunden pro Woche Mitglieder eines gemeinnützigen Reitvereins. Der Unterricht findet mit vereinseigenen Pferden auf dem Gelände des Vereins statt.

Abhängiges Beschäftigungsverhältnis?

Aufgrund der mit der Lehrerin abgeschlossenen Vereinbarung, ging der Verein von einer selbstständigen Tätigkeit aus. Er führte daher keine Sozialversicherungsbeiträge für die Frau ab.

Nach einer Prüfung des Betriebs gelangte die Deutsche Rentenversicherung jedoch zu einer anderen Einschätzung. Sie sah ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis und forderte von dem Verein die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen.

Mustervertrag nicht verwendet

Mit seiner gegen diese Entscheidung eingereichten Klage hatte der Verein keinen Erfolg. Sie wurde als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Ansicht des Gerichts können Trainer zwar auch als Selbstständige tätig sein. Dazu bedürfe es jedoch einer entsprechenden Vereinbarung, bei der das Vertragsmuster „Freier Mitarbeiter-Vertrag Übungsleiter/Sport“ verwendet wird. Voraussetzung sei außerdem, dass die tatsächlichen Verhältnisse dem Mustervertrag entsprächen.

Die Betroffene und der Verein hätten keine entsprechende Vereinbarung getroffen. Selbst wenn von einem Vertragsverhältnis im Sinne des Mustervertrags hätte ausgegangen werden müssen, seien die darin genannten Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen. Denn es müsse von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ausgegangen werden.

Kein unternehmerisches Risiko

Dafür spreche, dass die Reitlehrerin kein unternehmerisches Risiko getragen und auch keine Rechnungen erstellt hat. Außerdem habe sie für den Unterricht keine eigenen Pferde eingesetzt, sondern ausschließlich die des Vereins.

Dessen Reithalle und Equipment, wie etwa Sättel und Zaumzeug, habe sie kostenlos genutzt. Die Hallenzeiten habe sie außerdem mit dem Reitverein abstimmen müssen und der Verein habe auf seiner Homepage mit „unserer Reitlehrerin“ geworben.

Keine Rechtsmittel zugelassen

All das steht nach Ansicht des Hessischen Landessozialgerichts für ein abhängiges und somit versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Das Gericht sah keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zuzulassen.

Ergänzende Informationen zu dem Thema sind auf dieser Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zu finden.