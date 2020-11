Spahn will Corona-Impfungen aus Steuermitteln zahlen

10.11.2020

Laut Medienberichten vom Montag melden das Pharmaunternehmen Biontech SE und der US-Partner Pfizer Inc. einen Durchbruch für ihren Corona-Impfstoff. Die klinischen Tests seien wirkungsvoll, bald soll eine Zulassung in den USA erfolgen. Im ersten Quartal 2021 könnte das Vakzin in Deutschland dann für erste Personengruppen zur Verfügung stehen.

Laut einem Bericht der Pharmazeutischen Zeitung sprach sich Bundesgesundheits-Minister Jens Spahn dafür aus, die Impfstoffe aus Steuermitteln zu finanzieren. Denn es wäre aufwendig, „stattdessen zunächst eine unterschiedliche Bezahlung für gesetzlich und privat Krankenversicherte zu organisieren, wenn die Ausgaben hinterher über einen höheren Bundeszuschuss ausgeglichen würden“, so die Zeitung.

Jens Spahn (Archivbild: Brüss)

Normalerweise ist das Verfahren für die Aufnahme eines Impfstoffes in den Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) klar geregelt. Seit dem 1. April 2007 sind Schutzimpfungen Bestandteil dieser Aufstellung. Voraussetzung für die Aufnahme in den GKV-Katalog ist eine Empfehlung der beim Robert-Koch-Institut (RKI) ansässigen Ständigen Impfkommission (Stiko).

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. sprach im Sommer bereits eine Empfehlung aus: „Der PKV-Verband geht davon aus, dass sich die PKV-Unternehmen bei Vorliegen eines anerkannten Sars-CoV-2-Impfstoffs bei der Kostenerstattung an den Empfehlungen der Stiko des RKI orientieren, so wie das bereits heute bei Schutzimpfungen in vielen Tarifen der Fall ist.“ (VersicherungsJournal 27.7.2020).