So viele Privatversicherte zahlten 2024 mehr als 1.000 Euro Monatsbeitrag

26.9.2025 – 2024 zahlte ein Erwachsener ohne Beihilfeanspruch laut PKV-Verband im Schnitt 559 Euro Monatsbeitrag für seine Krankenvollversicherung. Bei 0,17 Prozent der Vollversicherten waren es mehr als 1.000 Euro pro Monat – das sind nicht ganz 14.900 Personen.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) hat am Donnerstag ausgewählte Zahlen zur Beitragshöhe für Erwachsene ohne Beihilfeanspruch für das Jahr 2024 veröffentlicht, wozu unter anderem Angestellte und Selbstständige gehören.

559 Euro PKV-Durchschnittsbeitrag für Versicherte ohne Beihilfeanspruch

Laut einer aktuellen Auswertung des PKV-Verbands lag der durchschnittliche Monatsbeitrag für die oben genannte Zielgruppe 2024 bei 559 Euro.

In allen Lebensaltern habe der Durchschnittsbeitrag unter 650 Euro gelegen – in den Altersstufen ab 65 Jahren sogar meist deutlich darunter, so der Verband. Konkrete Angaben zu den gewählten Altersstufen wurden nicht gemacht.

Ausgewählter Vergleich mit GKV-Beiträgen

Diesen Zahlen stellte der PKV-Verband vergleichend die Monatsbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für ausgewählte Einkommensgruppen gegenüber. Demnach zahlte ein Durchschnittsverdiener im vergangenen Jahr 616 Euro GKV-Beitrag. Bei Personen mit einem Einkommen an der Beitragsbemessungsgrenze (2024: monatlich 5.175 Euro) seien es 844 Euro gewesen.

Für 2025 nennt der PKV-Verband Monatsbeiträge von 711 Euro für den Durchschnittverdiener (2025: 4.208 Euro monatliches Bruttoeinkommen) (VersicherungsJournal 11.11.2024) beziehungsweise von 965 Euro für Personen mit einem Einkommen an der Beitragsbemessungsgrenze (2025: monatlich 5.512,50 Euro).

Bei knapp 14.900 Personen liegt der PKV-Beitrag über 1.000 Euro

Darüber hinaus machte der Verband Angaben zum Anteil der Privatversicherten mit einem Monatsbeitrag von mehr als 1.000 Euro. Diesen bezifferte er für 2024 auf 0,17 Prozent. Bei einem vorläufigen Bestand von 8.741.800 Personen entspricht dies etwa 14.900 Privatversicherten.

Der Anteil der Vollversicherten, deren Monatsbeitrag 2024 über dem GKV-Höchstbeitrag von 884 Euro lag, gibt der PKV-Verband mit 5,2 Prozent an. Dies entspricht knapp 455.000 Personen.

Björn Wichert

Nachträgliche Ergänzung vom 26. September 2025, 9.15 Uhr:

In einer früheren Version des Artikels war die Zahl derjenigen Versicherten, deren PKV-Beitrag über 1.000 Euro liegt, falsch angegeben. Dies wurde korrigiert.

Leserbriefe zum Artikel:

Klaus- Peter Berger - Privat Versicherte werden geschröpft. mehr ...

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsbemessungsgrenze · Gesetzliche Krankenversicherung · Krankenvollversicherung · Private Krankenversicherung · Zielgruppe
 
