So viele Personen sind im Notlagentarif versichert

19.6.2024

Ende 2023 betrug die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) rund 87.100. Das ist dem PKV-Rechenschaftsbericht 2024 zu entnehmen. Diesen hat der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Mitte Juni veröffentlicht.

Das entspricht einer Zunahme um 3.000 Personen beziehungsweise 3,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Seinerzeit war nach zuvor vier Rückgängen eine leichte Zunahme um etwa 600 Personen beziehungsweise 0,7 Prozent zu beobachten (VersicherungsJournal 16.6.2023).

Die aktuelle Zahl bedeutet den drittniedrigsten Stand seit der Einführung des Sozialtarifs (27.5.2013, 14.6.2013). In der Spitze waren es 114.400. Der Anteil an den gut 8,7 Millionen Vollversicherten blieb wie in den beiden Vorjahren im Bereich der Marke von einem Prozent (3.3.2022).