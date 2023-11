So viel Zusatzrente ist mit Aktien-ETF möglich

14.11.2023 – Wie sich Vermögen mit Hilfe von Tagesgeld und Aktien-ETF aufbauen und anschließend als Grundlage für eine Zusatzrente verwenden lässt, zeigt die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Finanztest-Ausgabe. Sparer können unter fünf Rentenstrategien wählen, bei denen selbst im schlechtesten Kursverlauf das Geld bis zum Ende der geplanten Laufzeit reichen soll.

WERBUNG

„20 Jahre ansparen – 30 Jahre auszahlen“, lautet der Vorschlag der Stiftung Warentest, um Vermögen fürs Alter aufzubauen, und zwar ohne Versicherungen. In dem zwölfseitigen Beitrag „Zusatzrente mit ETF: Erspartes als Rente nutzen“ ihrer Ausgabe Finanztest 11/2023 beschreiben die Verbraucherschützer, wie dies mit dem von ihnen entworfenen „Pantoffel- Portfolio“ möglich sein soll.

Beim diesem „Pantoffel-Portfolio“ werden Tagesgeld und Aktien-ETF je nach Risikoneigung gemischt. „Sehr wahrscheinlich sind durch die Investitionen in Aktien deutlich bessere Renditen als bei Versicherungsprodukten drin. In guten Börsenjahren wird das Vermögen trotz hoher Entnahmen weiterwachsen“, heißt es in dem aktuellen Beitrag.

Modellrechnung: nach 20 Jahren 100.000 Euro erreicht

Auch Börsencrashs könnten der Zusatzrente mit dem „Pantoffel-Portfolio“ nichts anhaben. Dies zeige eine Modellrechnung, nach der ein Sparer ab 1973 monatlich rund 141 Euro (oder 276 DM) in ein Portfolio investiert hat, das sich je zur Hälfte aus Tagesgeld und einem Aktienfonds zusammensetzte.

Demnach waren nach 20 Jahren 100.000 Euro erreicht. Der Sparer startete 1993 die monatliche Entnahme. Zunächst lag diese bei 331 Euro, zuletzt bei 1.071 Euro und im Mittel bei 501 Euro. Nach 30 Jahren waren im August 2022 laut der Beispielrechnung noch 46.000 Euro vorhanden.

Rentenhöhe nicht garantiert

Bei der Zusatzrente mit ETF sei zudem die größere Flexibilität von Vorteil. Beispielhaft werden hier Entnahmen größerer Summen für Sanierungen des Wohnraums oder den Führerschein der Enkelin genannt. Das gehe bei Versicherungen nicht, so die Tester. Zudem bekämen die Erben bei der „Pantoffel-Entnahme“ alles, was im Todesfall an Vermögen vorhanden sei.

„Doch es gibt einen Nachteil: Anders als bei einer Rentenversicherung ist weder eine lebenslange Rente noch eine Mindesthöhe der Zahlungen garantiert“, wird eingeräumt.

Drei Schritte

Die Zusatzrente mit ETF müsse gut geplant sein, betonen die Verbraucherschützer. Grundlegend wird empfohlen, mit einer 30-jährigen Auszahlungsphase zu rechnen. Die Tester schlagen folgende dreiteilige Herangehensweise vor: Portfolio aufbauen, Rentenstrategie auswählen und Sparziel festlegen.

Für das Anzapfen des Vermögens im Alter wurden fünf Modelle erarbeitet, „bei denen selbst im schlechten Kursverlauf das Geld bis zum Ende der geplanten Laufzeit reicht“, heißt es. Die ersten drei Strategien sind simpler gestrickt, die beiden letzteren anspruchsvoller aufgebaut. Die Modelle sind:

„fixe Rente“,

„flexible Rente“,

„Zins- und Dividenden-Rente“,

„Rente mit Puffer“ und

„lernende Rente“.

Fünf Rentenstrategien

Bei der „fixen Rente“ wird einmal ein Betrag festgelegt und die Auszahlung nicht wieder neu berechnet. Bei der „flexiblen Rente“ teilen die Sparer ihr gesamtes Vermögen jedes Jahr aufs Neue durch die Anzahl der verbleibenden Jahre und profitieren von steigenden Kursen oder eben auch nicht. Allerdings: „Im Mittel waren bei dieser Variante die höchsten Renten drin“, wird berichtet.

Bei der „Zins- und Dividenden-Rente“ werden nur Zinsen und Dividenden bezogen – eher etwas für vermögende Sparer. Die Rente fällt hier vergleichsweise mager aus, am Ende bleibt aber am meisten übrig (zum Vererben).

Bei der „Rente mit Puffer“ werden Verluste einkalkuliert. Diese Variante, für die ein Onlinerechner bereitgestellt wird, ist den Testern zufolge interessant für vorsichtige Rentner, die mit langfristig steigenden Kosten etwa für die Pflege rechnen.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Finanztest)

Auch für die „lernende Rente“ steht ein Onlinerechner zur Verfügung. Dieser berücksichtigt allerdings tatsächliche Kursverläufe der Vergangenheit. Dieses Modell haben die Verbrauchschützer für Sparer neu aufgelegt, die über keine private Altersvorsorge verfügen und sich vom Start an höhere Zahlungen und konstante, aber nicht so extreme Steigerungen wünschen, wird berichtet.

Ergebnisse der Berechnungen

Für jede Rentenstrategie wurde anhand von Zins- und Börsenverläufen berechnet, wie sich Auszahlpläne über die vergangenen 30 Jahre entwickelt haben. Das Startkapital betrug jeweils 100.000 Euro.

Monatlich wurde eine bestimmte Summe entsprechend des jeweiligen Modells entnommen. Jede Entnahmestrategie wurde an fünf verschiedenen Portfolios getestet (100 Prozent Tagesgeld, defensiv mit 75 Prozent Tagesgeld und 25 Prozent MSCI World-ETF, ausgewogen 50:50, offensiv mit 25 Prozent Tagesgeld und 75 Prozent MSCI World-ETF sowie 100 Prozent MSCI World-ETF).

Vorteil lange Spardauer

Neben dem Aufbau eines „Pantoffel-Portfolio“ und der Einrichtung eines Tagesgeldkontos ist auch ein Sparziel festzulegen. Die Verbraucherschützer haben durchgerechnet, wie hoch die Sparraten in den vergangenen Jahren sein mussten, um 100.000 Euro zu erreichen – je nach Portfolio und Spardauer (zehn Jahre, 20 Jahre und 30 Jahre).

„Wer 30 Jahre sparen konnte, musste mit einem MSCI-World- TF-Sparplan monatlich im Mittel gerade mal 80 Euro zurücklegen, um auf 100 000 Euro zu kommen. Selbst im ungünstigsten Fall hätten schon 128 Euro im Monat gereicht“, schreiben sie.

Wer nur zehn Jahre Zeit hat, muss ihren Angaben zufolge deutlich mehr ansetzen. Im Mittel seien 511 Euro pro Monat aufzuwenden, im schlechtesten Fall sogar 1.305 Euro.