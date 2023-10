So viel geben die Bundesbürger für Versicherungen aus

31.10.2023 – 2022 lagen die durchschnittlichen Ausgaben für Versicherungspolicen der Deutschen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Dabei zog das Segment Lebensversicherung den Gesamtwert nach unten. In den Sparten Kranken und Komposit wurden hingegen neue Rekordwerte erzielt. Hinsichtlich der Versicherungs-Durchdringung verstärkte sich die negative Entwicklung. Dies geht aus jüngst vom GDV veröffentlichtem, statistischem Datenmaterial hervor.

Im vergangenen Jahr gaben die Menschen hierzulande für Versicherungen mit 223,3 Milliarden rund 0,5 Prozent weniger aus als 2021. Dies ist den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft“ für das Jahr 2022 zu entnehmen.

Diese hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Oktober veröffentlicht. Die Bevölkerung ist laut Statistischem Bundesamt (Destatis) um 1,3 Prozent auf über 84,4 Millionen gestiegen.

Dadurch errechnen sich Pro-Kopf-Ausgaben pro Bundesbürger für Versicherungen von 2.647 Euro. Das bedeutet einen Rückgang um 2,5 Prozent beziehungsweise 67 Euro im Vergleich zum absoluten Höchststand des Vorjahres (VersicherungsJournal 27.9.2022). Allerdings wurde immer noch der dritthöchste Wert nach 2021 und 2020 erreicht (14.9.2021).

Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensversicherungen gesunken

Mit der Summe von 2.647 Euro ist die sogenannte Versicherungsdichte (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zur Einwohnerzahl) nach zuvor fünf Steigerungen erstmals wieder gesunken. 2013 war der Betrag sogar um mehr als 300 Euro beziehungsweise etwa ein Siebtel kleiner.

Nicht ganz die Hälfte des jährlichen Budgets für Versicherungen geht auf die Konten der Lebensversicherer. Für 2022 weist der GDV hier einen Betrag von 1.151 Euro aus. Damit fielen die Aufwendungen pro Einwohner um fast 90 Euro beziehungsweise 7,2 Prozent.

Dies war bereits die zweite Verminderung in Folge. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Versicherungsprämien pro Kopf waren auch in den Jahren 2015 bis 2017 gesunken. Der niedrigste Wert wurde 2017 mit unter 1.100 Euro gemessen. In Relation zu 2013 beträgt die Steigerung 26 Euro beziehungsweise 2,3 Prozent.

Steigerung in der PKV und in Komposit

Positiv war die Entwicklung hingegen in privaten Krankenversicherung (PKV). Für Policen aus diesem Bereich gab jeder Bürger im vergangenen Jahr im Schnitt die neue Rekordsumme von 558 Euro aus. Das sind über 40 Euro beziehungsweise 2,4 Prozent mehr als 2021. Im Vergleich zu 2013 steht in Zuwachs um gut 110 Euro beziehungsweise um über ein Viertel zu Buche.

In der Schaden-/ Unfallversicherung erhöhten sich die durchschnittlichen Ausgaben pro Einwohner auf eine neue Rekordsumme von 988 Euro. Wie in der der PKV zeigte auch in Komposit die Kurve kontinuierlich nach oben. Der aktuelle Betrag liegt um fast 190 Euro über demjenigen aus 2013. Das entspricht einer Steigerungsrate von einem Viertel.

Versicherungs-Durchdringung sinkt weiter

Der Versichererverband publizierte auch Daten zur Versicherungs-Durchdringung (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)). Laut Destatis ist das BIP 2022 um knapp zwei Prozent auf 3,9 Billionen Euro gestiegen.

In der Folge hat sich die Versicherungs-Durchdringung im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 5,77 Prozent reduziert. Damit wurde erstmals seit 1998 wieder die Marke von sechs Prozent unterschritten. Seit 2013 ist die Durchdringung bis auf zwei Ausnahmen (2019 und 2020) zurückgegangen. Der Höchstwert im Betrachtungszeitraum wurde 2013 mit 6,67 Prozent erreicht.

In der Sparte Leben ging es im Vergleich zum Vorjahr um fast 0,4 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent bergab. Das entspricht auf Zehnjahressicht dem niedrigsten Wert. Vergleichsweise leicht sank die Durchdringung in der PKV (minus 0,04 Prozentpunkte auf 1,22 Prozent). Das entspricht dem dritthöchsten Wert in den zurückliegenden zehn Jahren.

Im Versicherungszweig Schaden/Unfall nahm der Anteil der Versicherungsprämien am BIP um rund 0,1 Prozentpunkte auf einen neuen Tiefstwert von 2,04 Prozent ab. Der Höchstwert wurde 2020 mit 2,20 Prozent erreicht.