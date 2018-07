So tickt die junge Generation in Sachen Altersvorsorge

27.7.2018 – Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommt mit ihrem monatlich zur Verfügung stehenden Geld aus. Zumindest wird ab und zu etwas auf die hohe Kante gelegt, wie die „Jugendstudie 2018“ des Bankenverbands unter 14- bis 24-jährigen Bundesbürgern zeigt. Wichtigstes Motiv dabei ist das Konsumsparen. Die Bedeutung der Altersvorsorge als Sparmotiv hat allerdings deutlich zugenommen.

Jeweils 85 Prozent der 14- bis 24-Jährigen sind zufrieden mit ihrem Leben beziehungsweise blicken optimistisch in die Zukunft. Dies ist ein Ergebnis der „Jugendstudie 2018“, die das Marktforschungs-Institut GfK SE im Auftrag des Bundesverband deutsche Banken e.V. (Bankenverband) durchgeführt hat.

Für die mittlerweile sechste Auflage der im Dreijahresturnus durchgeführten Untersuchung wurden 650 deutschsprachige 14- bis 24-Jährige telefonisch befragt.

Rückläufige Zufriedenheit

Im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 25.7.2015) bedeutet der Zufriedenheitswert eine Verminderung um fünf bis acht Prozentpunkte. „Die Rückgänge bei Lebenszufriedenheit und Zukunftsoptimismus sind nicht dramatisch, aber der Trend überrascht zunächst“, erläutert Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes.

„Zumal sich auch die beruflichen Perspektiven der jungen Generation mit der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt verbessert haben.“ Nach Krautscheids Vermutung könnte sich hier eine gewachsene Unsicherheit der jungen Leute widerspiegeln in einer Zeit, die von zahlreichen politischen Umbrüchen geprägt ist.

Analog zur Lebenszufriedenheit und zum Zukunftsoptimismus ist auch die Selbsteinschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage schlechter geworden. Nicht einmal mehr 60 Prozent beurteilen die wirtschaftliche Lage der Eltern als „gut“ – und nicht einmal mehr die Hälfte die eigene Wirtschaftslage. 2015 waren die Anteile noch um jeweils 13 Prozentpunkte höher. Auf der anderen Seite vergab aber nur rund jeder 15. Befragte eine „schlechte“ Beurteilung.

Bessere finanzielle Möglichkeiten

Dies steht paradoxerweise im krassen Gegensatz zur Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten. Denn diese ist bei den Befragten im Schnitt um ein Fünftel auf 731 Euro im Monat gestiegen. Gründe hierfür werden keine genannt.

Freilich gibt es in den verschiedenen Gruppen der jungen Generation gehörige Unterschiede beim monatlich verfügbaren Finanzbetrag. Dieser liegt bei Schülern bei 222 Euro (plus vier Fünftel im Vergleich zu 2015), bei Auszubildenden bei 952 Euro (plus ein Drittel), bei Studierenden bei 729 Euro (plus knapp ein Drittel) und bei Berufstätigen bei 1.739 Euro (plus rund ein Sechstel).

Es wird mehr zurückgelegt

Von dem verfügbaren Geldbetrag legt die junge Generation rund ein Viertel zurück – im Schnitt sind es 179 Euro. In der Altersgruppe zwischen 14 und 17 Jahren liegt der Sparbetrag im Schnitt bei 83 Euro.

Bei den 18- bis 20-Jährigen sind es 239 Euro und bei den 21- bis 24-Jährigen 216 Euro. Während es in den beiden jüngeren Altersgruppen deutliche Zuwächse gab, war das monatliche Sparvolumen bei den 21- bis 24-Jährigen leicht rückläufig.

Hierbei ist zu berücksichtigten, dass rund jeder Achte zu den Nicht-Sparern gehört. Die überwiegende Mehrheit legt allerdings zumindest „ab und zu“ Geld zurück.

Sparmotive: Vermögensaufbau und Altersvorsorge immer wichtiger

Sowohl bei den Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) als auch bei den jungen Erwachsenen spielt das Konsumsparen die größte Rolle unter den Sparmotiven. So gab fast die Hälfte der Jugendlichen und mehr als jeder dritte junge Erwachsene an, Geld für größere Anschaffungen zurückzulegen.

Nur jeweils rund jeder Sechste nannte den Vermögensaufaufbau als Sparmotiv. Zur Altersvorsorge spart nur jeder 20. Jugendliche und nur jeder zehnte junge Erwachsene. Allerdings haben sich die Anteile jeweils in etwa verdoppelt.

Die Sparmotive (Bild: Bankenverband)

Wie der Bankenverband weiter hervorhebt, kommen 85 Prozent nach eigenem Bekunden mit ihrem monatlich zur Verfügung stehenden Geld aus. Lediglich rund jeder Zwölfte hat Schulden, wobei sich die allermeisten bei ihren Eltern, Verwandten oder bei Freunden Geld geliehen haben.