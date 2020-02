So teuer kommt „Sabine“ die Versicherer zu stehen

12.2.2020 – Nach einer ersten Schätzung geht Aon von etwa 500 bis 700 Millionen Euro Schadenbelastung durch das Orkantief „Sabine“ (9. bis 11. Februar) aus. Die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung setzt ihre Schadenprognose mit 600 Millionen Euro ähnlich hoch an. Die Provinzial geht von einem voraussichtlichen Schadenaufwand von 25 bis 35 Millionen Euro aus.

Das Windfeld beim Orkantief „Sabine“

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Aon)

Vom 9. bis zum 11. Februar fegte das Orkantief „Sabine“ über weite Teile Deutschlands hinweg. Starkregen und Orkanböen von in Spitze bis zu 177 km/h richteten zum Teil verheerende Schäden und Verwüstungen unter anderem an Gebäuden, Fahrzeugen, Stromleitungen und Bahnstrecken an. Relativ glimpflich kam dabei der Nordosten davon.

In Deutschland waren nach jetzigem Stand keine Todesopfer durch das Extremwetterereignis zu beklagen. Im übrigen Europa forderte „Sabine“– im nicht-deutschsprachigen Raum wird das Orkantief „Ciara“ genannt, in Skandinavien „Elsa“ – mindestens sieben Menschenleben.

500 bis 700 Millionen Euro Kosten für Versicherer

Dies geht aus dem „Sturmbericht“ der Aon Deutschland GmbH hervor, den das Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen am Dienstag veröffentlicht hat. In diesem wird der versicherte Schaden durch „Sabine“ auf 500 bis 700 Millionen Euro geschätzt.

„Deutschland war auf das Orkantief ‚Sabine‘ sehr gut vorbereitet. So wurde unter Anderem bereits im Vorwege der gesamte Fernverkehr der Deutschen Bahn, der Flugverkehr von Eurowings und der Fährbetrieb an den Küsten vorsorglich eingestellt.

Das Fußballspiel Mönchengladbach gegen Köln wurde abgesagt. In vielen Bundesländern blieben die Schulen am Montag, den 10. Februar, geschlossen. Diese Maßnahmen könnten dazu beigetragen haben, dass die Schäden nicht deutlich höher ausgefallen sind“, heißt es in dem Bericht.

MSK rechnet mit 600 Millionen Euro Schadenvolumen für „Sabine“

Am Dienstag hat auch die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) eine erste Schadenschätzung veröffentlicht. MSK geht von rund 600 Millionen versichertem Schaden aus.

Damit werde „Sabine“ für die Assekuranz „ein mittelstarkes Ereignis, wie es alle drei bis vier Jahre vorkommt“, lässt sich der Versicherungs-Mathematiker Onnen Siems zitieren. Insgesamt erwartet er rund eine halbe Million Schäden. Der Großteil der Kosten werde auf Gebäudeschäden entfallen.

Ein Vergleich mit „Kyrill“ vor 13 Jahren, für den die Assekuranz nach aktuellen Werten über drei Milliarden Euro für die Regulierung ausgegeben hat (25.1.2007, 9.2.2007, 16.2.2007), hält Siems für nicht zutreffend.

Vom Verlauf her habe „Sabine“ eher dem Sturmtief „Niklas“ geähnelt, der vor knapp fünf Jahren als letztes Sturmereignis deutschlandweit für Schäden gesorgt und die Sach- und Kfz-Versicherer etwa 700 Millionen Euro gekostet habe (9.4.2015).

Provinzial Rheinland: Schadensumme wischen 25 und 35 Millionen Euro

Als erster Versicherer hat – ebenfalls am Dienstag – die Provinzial Rheinland Versicherung AG eine erste Schadenprognose abgegeben. Das Unternehmen berichtete von circa 9.700 Gebäude und rund 250 Fahrzeugschäden, zu denen in den ersten 48 Stunden Meldungen eingegangen seien. Man gehe von einer Schadensumme zwischen 25 und 35 Millionen Euro, schätzt Pressesprecher Christoph Hartmann.

„Damit werden die Schäden durch ‚Sabine‘ voraussichtlich erheblich geringer ausfallen als beim letzten großen Orkantief ‚Friederike‘ vom Januar 2018“ (19.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018). Damals habe die Provinzial Rheinland Schäden in Höhe von 60 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt.