So „individuell, flexibel und kostengünstig“ ist „JustInvest“ der Axa Lebensversicherung

30.4.2024 – Der Versicherer bietet in seiner neuen Rentenpolice eine große Fondsauwahl. Die Kosten wurden teilweise gesenkt und Produkteigenschaften erweitert. Vermittler erhalten ein spezielles Beratungswerkzeug. Fast zeitgleich wurde ein fondsbasiertes Kapitalisierungsprodukt lanciert.

„Individuell, flexibel und kostengünstig“ soll die seit Mitte April angebotene fondsgebundene Rentenversicherung „JustInvest“ der Axa Lebensversicherung AG sein.

Zudem werden die Vermittler mit einem „Fondsnavigator“ unterstützt. Die mit der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) entwickelte Beratungssoftware soll dabei helfen, gemeinsam mit den Kunden das für sie passende Anlageportfolio zusammenzustellen. Diese Lösung ist nicht in die marktüblichen Programme für Tarif, Abschluss und Antrag eingebunden.

So individuell ist die Rentenversicherung der Axa

Zu den individuellen Möglichkeiten des Tarifs gehört die Auswahl an Anlageoptionen. In der Fondsübersicht (PDF, 373 KB) sind allein sechs gemanagte globale Investmentlösungen der Risikoklassen zwei bis fünf enthalten.

Der Kunden kann je nach Risikoneigung zwischen drei Axa-Dachfonds auswählen. Die kosten zwischen 0,57 und 0,82 Prozent pro Jahr. Alternativ stehen vier gemanagte Portfolien zur Auswahl, die teilweise aus ETFs bestehen und zwischen 0,33 und 1,08 Prozent pro Jahr kosten.

Alle sechs gemanagten Investmentlösungen sind als nachhaltig nach Artikel 8 eingestuft.

WERBUNG

Auswahl an Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds

Einen mehr oder weniger ähnlichen Charakter haben die zehn zur Wahl stehenden Mischfonds der Risikoklassen zwei bis vier. Darunter sind zwei hauseigene Produkte, der „Arero Weltfonds“, ein Schwellenländer-Portfolio und nur ein Nicht-ESG-Fonds.

Fast 50 Aktienfonds reichen von Risikoklasse drei bis fünf, sind überwiegend als ESG-Produkt eingestuft (darunter acht als „Impact“-Fonds nach Artikel 9). Sie investieren als ETF (ab 0,05 Prozent laufenden Kosten) oder klassische Fonds entweder global oder mit Schwerpunkten nach Regionen oder Branchen.

Von den 16 Rentenfonds und -ETFs der Risikoklassen eins bis drei stellt alleine zehn Axa selbst bereit. Abgerundet wird das Angebot durch einen Geldmarktfonds.

Über einen „Fondsscreener“ können alle Fonds gefiltert werden, insbesondere nach Nachhaltigkeitskriterien.

Flexibler Wechsel während der Sparphase

Zu den Anpassungsmöglichkeiten des Tarifs gehört, dass der monatliche Sparbeitrag jederzeit verändert werden kann und bis zu drei Jahre lang komplett ausgesetzt werden kann.

Das angesparte Fondsvermögen kann ganz oder teilweise ins Sicherungsvermögen des Versicherers übertragen werden, um es vor Marktschwankungen zu schützen. So können Kunden auch ihre Gewinne nach Überschreiten einer selbst festgelegten Schwelle sichern.

Nur in diesem Tarif und bei Monatsbeiträgen bis 250 Euro bietet die Axa den Baustein „Protect“ an. Das ist eine Beitragsbefreiung bei Berufs- beziehungsweise Dienstunfähigkeit ohne Gesundheitsprüfung bei einer Wartezeit von drei Jahren.

Wir garantieren mindestens 85 Prozent des Rentenfaktors. Axa Lebensversicherung

Rentenzahlungen aus dem Sicherungsvermögen

Zu den Optionen zum Rentenbeginn schreibt der Versicherer: „In der Aktivphase der Auszahlphase Performance/ Performance Flex ist das Vertragsvermögen im Sicherungsvermögen der Axa Lebensversicherung AG investiert und beteiligt sich gleichzeitig (teilweise) an der Wertentwicklung des Global Multi Asset Index. In der Ruhestandsphase wird das Vertragsvermögen vollständig und ausschließlich im Sicherungsvermögen der Axa Lebensversicherung angelegt.“

Zur Höhe der Rente erläutert ein Unternehmenssprecher. „Der Rentenfaktor je 10.000 Euro Vertragsvermögen wird so festgesetzt wie bei gleichartigen Rentenversicherungsverträgen, die wir zum Zeitpunkt des tatsächlichen Rentenbeginns neu abschließen werden.

Wir garantieren jedoch mindestens 85 Prozent desjenigen Rentenfaktors, welcher mit den bei Vertragsbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen für den Zeitpunkt des Rentenbeginns ermittelt wurde.“

Die Kosten wurden teilweise gesenkt

Überzeugen will die Axa auch mit einem „kostengünstigen Versicherungsmantel“. Dazu erläutert der Versicherer auf Nachfrage die Unterschiede zu dem bisherigen Angebot (Tarifgeneration 23):

Abschlusskosten: 2,5 Prozent (unverändert)

Verwaltungskosten auf den Beitrag: laufzeitabhängig 8,46 bis 9,5 Prozent (9,0 Prozent)

Verwaltungskosten auf das Vertragsvermögen vor Kostenüberschuss: 0,25 Prozent (0,5 Prozent)

Verwaltungskosten auf das Vertragsvermögen nach Kostenüberschuss: 0,15 Prozent (0,375 Prozent)

Für Einmalbeiträge: „InvestNow“

Fast zeitgleich mit der neuen Rentenpolice hat der Versicherer auch einen Kapitalisierungstarif „InvestNow“ für Einmalbeiträge ab 10.000 Euro gestartet. Auch hier können die Kunden zwischen Portfolien und der Einzelauswahl von Fonds wählen. Bis zu 30 Prozent lassen sich im Sicherungsvermögen der Gesellschaft investieren.

Zudem ist wie bei „JustInvest“ eine Gewinnsicherung bis zur vollständigen Übertragung des Fondsvermögens in das Sicherungsvermögen möglich.

Eine der Besonderheiten ist das „Anlaufmanagement“, das Kunden vor ungünstigen Einstiegskursen schützen will. Dabei wird der Anlagebetrag „über zwölf Monate automatisch anteilig investiert. Der Anlagebetrag wird dabei zunächst im Sicherungsvermögen angelegt, bis er nach einem Jahr vollständig investiert ist.“

Kosten- und Steuervorteile

Die Axa wirbt für das Produkt mit „niedrigen Kosten“ im Versicherungsmantel und der Kapitalanlage. So werde auf Ausgabeaufschläge und Wechselgebühren verzichtet. Die Anlage erfolge vor allem in kostengünstige ETFs und Indexfonds. Zudem haben die Anleger über die Axa die Möglichkeit, in institutionelle Fonds zu investieren.

Steuerlich vorteilhaft sei, dass während der Laufzeit keine Abgeltungssteuer auf Fondserträge und Gewinne bei Umschichtungen fällig würden. Bei einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Jahren und einem Endalter von mindestens 62 Jahren profitieren Anleger zudem von den Vorzügen des Halbeinkünfteverfahrens. Damit seien Erträge zu 50 Prozent steuerfrei.