So hebt die Generali Kranken die Beiträge im Neugeschäft an

5.11.2025
Die Generali Deutschland Krankenversicherung AG hat erste Zahlen veröffentlicht, wie stark sie die Beiträge im Neugeschäft der privaten Krankenvollversicherung zum Jahreswechsel anheben will. Das berichtet Anja Glorius, Geschäftsführerin der KVoptimal.de GmbH, auf ihrer Internetseite.
Demnach steigen die Neubeiträge in der Krankheitskostenvollversicherung für Angestellte, Selbstständige und Freiberufler:
Die Beiträge für Kinder und Jugendliche bleiben in dieser Tarifgeneration stabil. Anders ist es in den „GesundSmart“-Tarifen: Dort steigen die Beiträge für Kinder und Jugendliche um durchschnittlich sieben bis acht Prozent, während die Prämien für Erwachsene stabil bleiben.
Ebenfalls angepasst werden die Einsteigerprämien in den Tarifen für Human- und Zahnmediziner: In GesundProMed1 verteuern sie sich um durchschnittlich acht bis neun Prozent, in GesundProMed2 um sechs bis acht Prozent und in „GesundProMedP“ um zehn bis elf Prozent.
Für den Bestand nennt der Versicherer nach Angaben des Versicherungsmaklers noch keine Zahlen. Anfang Oktober hatte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. kommuniziert, „dass – nach aktuellem Wissensstand – für rund 60 Prozent der Privatversicherten die Beiträge zum 1. Januar 2026 steigen müssen“. Der Verband erwartet eine durchschnittliche Beitragsanpassung von 13 Prozent (VersicherungsJournal 1.10.2025).
