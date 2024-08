Seuchenzüge bei Tieren verursachen 2024 voraussichtlich Millionenschäden

15.8.2024 – Die R+V rechnet in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Schadensumme durch die Blauzungenkrankheit wie bei dem Seuchenzug von 2007/2008, der mit rund 14 Millionen Euro zu Buche schlug. Die Vogelgrippe kostete den Versicherer in der Saison 2023/2024 sechs Millionen Euro. Die Höhe der Schäden durch den aktuellen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest ist derzeit noch nicht abschätzbar.

WERBUNG

Nach der Vogelgrippe und der Afrikanischen Schweinepest greift hierzulande aktuell besonders die Blauzungenkrankheit unter den Nutztierbeständen um sich. Die ersten Fälle wurden Mitte Oktober vergangenen Jahres gemeldet. Vor wenigen Wochen stiegen die Ausbruchszahlen dann massiv an.

Das Virus macht Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen krank. Bei Rindern erkranken vor allem Milchkühe nach der Kalbung schwer und geben dann weniger oder keine Milch mehr. Übertragen wird das Virus durch blutsaugende Mücken. Deren Population wird aktuell durch die feuchtwarme Witterung regelrecht befeuert.

Täglich Schadenmeldungen bei der R+V

„Die Blauzungenkrankheit breitet sich derzeit explosionsartig in Deutschland aus“, sagt Carsten Reimer, Agrarexperte bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, einem der größten landwirtschaftlichen Tierversicherer Deutschlands. „Bei uns gehen täglich neue Schadenmeldungen ein.“

Der Versicherer rechnet mit einem ähnlich schlimmen Ausmaß wie bei dem Seuchenzug von 2007/2008. Damals verzeichneten die Wiesbadener bei ihren Kunden in der Ertragsschadenversicherung einen Gesamtschaden von rund 14 Millionen Euro.

[Bild: R+V)]

Neue Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest

Auch die Afrikanische Schweinpest (VersicherungsJournal 15.9.2020) sorgt weiterhin für Unruhe. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts wurden in den vergangenen vier Wochen Fälle besonders in Hessen sowie vereinzelt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg registriert.

Infiziert sich ein Hausschwein, muss gleich der ganze Bestand eines Hofes getötet werden. Die Einbußen werden durch den Staat aufgefangen. Die übrigen Schweinehalter im Sperrbezirk dagegen müssen erheblich gesunkene Erlöse für ihre Schlachttiere hinnehmen und zudem die zusätzlichen Kosten für Blutproben und Transport tragen – sofern sie nicht versichert sind.

Das trifft die Bauern und Winzer in der Haupterntezeit. Carsten Reimer, Agrarexperte bei der R+V

Einschränkungen in der Haupterntezeit

Betroffen ist gleichfalls der Ackerbau. In den Sperrzonen gelten strenge staatliche Auflagen. „Säen, düngen, ernten – all das wird dort eingeschränkt oder sogar verboten“, sagt Reimer. Damit soll verhindert werden, dass Wildschweine aufgescheucht werden und sich der Erreger dadurch weiterverbreitet.

„Das trifft die Bauern und Winzer in der Haupterntezeit“, so der R+V-Agrarexperte. Es gebe zwar staatliche Entschädigungen, oft dauere es aber lange, bis die Gelder fließen würden. Für die Wertminderung der Ernte in den betroffenen Regionen komme der Staat nicht auf.

Die Höhe der Schäden in Hessen durch den aktuellen Ausbruch lasse sich derzeit noch kaum abschätzen. Und zudem: „Wir fürchten, dass die Afrikanische Schweinepest auf weitere Regionen in Deutschland übergreift“, warnt er.

Die Vogelgrippe wird auch in diesem Herbst wieder aufflammen. Carsten Reimer, Agrarexperte bei der R+V

Neue Vogelgrippe-Fälle für den Herbst erwartet

Kurz Durchschnaufen heißt es bei der Vogelgrippe. Die R+V registriert – erstmals seit mehreren Jahren – aktuell kaum Schäden bei Geflügelhaltern.

„Seit Oktober 2020 wurden uns fast durchgängig Fälle von Geflügelpest gemeldet. Insgesamt verzeichnen wir für diesen Zeitraum Schäden in Höhe von 36 Millionen Euro bei unseren Versicherten“, berichtet der Agrar-Experte.

Die Vogelgrippe konzentriert sich üblicherweise auf das Winterhalbjahr, wenn Zugvögel auf ihrem Weg Richtung Süden das Virus bei ihren Zwischenstopps verbreiten. Die Saison 2023/2024 schlug mit sechs Millionen Euro zu Buche. Für den Herbst erwartet Reimer wieder ein Aufflammen.