Schwund der Riester-Bestände nimmt an Fahrt auf

15.4.2020 – 2019 hat sich der Bestand der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge-Verträge im zweiten Jahr in Folge vermindert. Nach der aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales betrug das Minus rund 70.000 auf 16,53 Millionen Kontrakte. Zuwächse verzeichneten nur die Fondsgesellschaften und die Wohn-Riester-Anbieter. Deutlich im Minus waren Rentenversicherungen sowie Banksparpläne.

Im vergangenen Jahr konnten die Vertragsabgänge zum zweiten Mal in der rund 20-jährigen Riester-Geschichte nicht durch Neuabschlüsse kompensiert werden. Auf Jahressicht ging der Nettobestand – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – um 70.000 auf 16,53 Millionen Verträge zurück.

Das zeigt die kurz vor Ostern vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichte amtliche Statistik (Stand: 8. April). Ruhend gestellte Kontrakte werden vom Ministerium nicht zahlenmäßig ausgewiesen, sondern unverändert auf einen Anteil von „gut einem Fünftel“ geschätzt.

Negativer Trend setzt sich fort

Damit hat sich der negative Trend aus den Vorquartalen (VersicherungsJournal 18.12.2019, 16.10.2019, 11.7.2019) wie auch aus dem Gesamtjahr 2018 (23.4.2019) fortgesetzt.

In den Jahren davor waren die Bestände auf Zwölfmonatssicht noch gewachsen, jedoch fast von Jahr zu Jahr weniger stark (10.4.2018, 3.4.2017, 12.4.2016). Vor sechs Jahren betrug das Plus noch an die 300.000 Kontrakte, vor acht Jahren sogar fast eine Million.

Für das Schlussquartal 2019 werden keine Zahlen ausgewiesen

Zahlen für das vierte Quartal werden in den BMAS-Statistiken traditionell nicht ausgewiesen – und lassen sich für die Versicherer aktuell auch nicht mithilfe von früher veröffentlichten Zahlen für alle Varianten errechnen.

Der Grund findet sich in einer Fußnote zu der Datensammlung: „Änderungen der Zahlen gegenüber früheren Veröffentlichungen sind auf Revisionen zurückzuführen“, heißt es in der Spalte zu den versicherungsförmigen Riester-Verträgen.

Dort wird für Ende 2018 neuerdings ein Bestand von 10,827 Millionen Policen aufgeführt – das sind 8.000 mehr als in den letzten Statistiken ausgewiesen wurden. In den beiden vergangenen Frühjahren hatten sich sogar noch größere Differenzen gezeigt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) konnte auf Nachfrage nicht aufklären, wo diese Verträge genau herkommen.

Für die Riester-Banksparpläne errechnet sich für das Schlussquartal ein Minus von 3.000 Verträgen. Wohn-Riester lag mit 6.000 Kontrakten im Plus, die geförderten Fondssparpläne vermehrten sich sogar um 11.000.

Versicherungen und Banksparpläne im Minus

Auf Jahressicht ging der Bestand bei den Versicherungen um 55.000 auf unter 10,77 Millionen Policen zurück. Für die geförderten Banksparpläne stand ein Minus von rund 50.000 auf nicht einmal mehr 630.000 Stück zu Buche.

Positiv entwickelten sich hingegen die Eigenheimrenten-Verträge (plus 8.000 auf 1,82 Millionen) sowie die Fondssparpläne (plus 25.000 auf über 3,3 Millionen Stück).

Stand 31. Dezember 2019 kommt die Wohn-Riester-Variante auf annähernd 11,0 (Ende 2018: rund 10,9; Ende 2017: knapp 10,7; Ende 2016: 10,2) Prozent Anteil. Bei den Investmentsparplänen sind es den aktuellen Ministeriumsdaten zufolge 20,0 (19,8; 19,5; 19,2) Prozent, bei den Banksparkonten nicht einmal mehr 3,8 (4,1; 4,4; 4,7) Prozent.

Der Anteil der Rentenversicherungen, der Ende 2016 noch bei annähernd 66 Prozent lag, ist zum Jahresende 2019 auf unter 65,2 Prozent gesunken. Zum Vergleich: Ende 2015 bewegte sich der Anteil letztmals über der Marke von zwei Dritteln. Ende 2011 waren es noch über 70 Prozent und Ende 2006 sogar noch über 80 Prozent.

Rückzüge sind keine Werbung für Riester-Verträge

Gründe für die größtenteils rückläufigen Tendenzen sind aus der offiziellen Statistik nicht abzuleiten. Kaum absatzförderlich dürften dabei Rückzüge aus diesem Geschäftsfeld wie jüngst der des Marktschwergewichts Debeka Lebensversicherungs-Vereins a.G. sein (4.3.2020).

Ebenfalls keine positive Werbewirkung dürfte entstehen, wenn ein Anbieter von Riester-Fondssparplänen komplett aus Aktienfonds aussteigt, wie jüngst von der Privatbank Max Heinr. Sutor oHG bei den von der Fairr.de GmbH vermittelten Konten praktiziert (24.3.2020).

Zahlreiche Reformvorschläge liegen vor

Der GDV hat für die Schwierigkeiten in diesem Geschäftsbereich hierfür bereits mehrfach die „große Komplexität und Unübersichtlichkeit“ insbesondere bei der Förderung verantwortlich gemacht (30.1.2020, 10.4.2018).

Erst im vergangenen November haben die Versicherer, die Fondsbranche und die Bausparkassen einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. In diesem fordern sie, die Unterstützung der privaten Altersvorsorge beizubehalten, aber stark zu vereinfachen und die Garantien zu reduzieren (19.11.2019). Dies gewinnt vor dem Hintergrund einer eventuellen Absenkung des Höchstrechnungszinses (11.12.2019) noch stärker an Bedeutung.

Für einen Verzicht auf die Beitragsgarantie hat sich auch die INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH auf einer selbst ausgerichteten Diskussions-Veranstaltung ausgesprochen. Dabei machte die Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags, Bettina Stark-Watzinger (FDP), allerdings wenig Hoffnung auf eine schnelle politische Entscheidung (11.12.2019).

Rentenkommission greift Ideen der Versicherungswirtschaft auf

Auch die Regierungsparteien machen sich Gedanken um das Thema Riester sowie mögliche Alternativen (25.11.2019). Zudem hat die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (4.5.2018, 16.5.2018) Ende März nach rund zweijährigen Beratungen fristgerecht ihren Abschlussbericht vorgelegt.

In diesem werden auch Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Förderung gemacht, die sich meist auf Linie der Versicherungswirtschaft befinden. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will die Überlegungen prüfen an dann bis zum Herbst konkrete Vorschläge vorlegen (30.3.2020).