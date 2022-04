Schüler im Fokus: Ungenutztes Potenzial in der Arbeitskraftabsicherung nutzen

12.4.2022 – Die frühzeitige Gewinnung von Kunden wird für Lebensversicherer immer wichtiger, meinen Ljubomir Budalic und Frank Schoenen von der Deutschen Rück. Damit verschiebt sich die Betrachtung im Rahmen der Biometrie stärker in Richtung Schüler. Sie sollen jung akquiriert und langfristig gebunden werden. Die Verbreitung der Produkte stagniert jedoch. Die beiden Gastautoren analysieren die Gründe dafür und zeigen Lösungen auf.

Zwar gibt es bereits eine Vielzahl guter Produkte für Schüler am Markt. Der endgültige Durchbruch lässt jedoch noch auf sich warten. Deshalb stellt sich die Frage, ob die bestehenden Angebote auch den tatsächlichen Bedarf der Zielgruppe Schüler treffen und wie das Wachstum in dieser Zielgruppe mit zusätzlichen Angeboten noch mehr gefördert werden kann.

Die Zielgruppe Schüler ist riesig und attraktiv

Mit über elf Millionen Schulkindern in Deutschland, darunter 2,8 Millionen Grundschülern, sind junge Leute eine wichtige und hochrelevante Zielgruppe. Zudem finden jedes Jahr im Durchschnitt rund 750.000 Einschulungen statt.

Hinzu kommt, dass die meisten Eltern ein großes Bedürfnis verspüren, ihre Kinder gut versorgt zu wissen. Sie wollen deshalb frühzeitig für ihren Nachwuchs vorsorgen. Dennoch haben sich laut einer Studie der Yougov Deutschland GmbH aus dem Herbst 2019 bislang nur fünf Prozent der befragten Eltern Gedanken über eine Arbeitskraftabsicherung für ihre Kinder gemacht.

Das Potenzial ist also groß, die Verbreitung der entsprechenden Produkte stagniert jedoch. Was sind die Gründe?

Heutige Produkte sind gut, aber nicht unbedingt zielgruppengerecht

Viele der am Markt verfügbaren Schülerprodukte sind gut, orientieren sich jedoch sehr an Produktlösungen für Erwachsene. Dadurch beinhalten sie eine Vielzahl an Features, die nicht zwingend den Bedarf der Zielgruppe adressieren. In der Folge sind sie für viele Eltern, die letztlich zu ihrer eigenen Absicherung noch die ihrer Kinder finanzieren müssen, zu teuer.

Diesem Problem ist die Deutsche Rückversicherung AG (Deutsche Rück) im Rahmen der Produktentwicklung nachgegangen und hat im Dialog mit Eltern und Vertriebsexperten drei wesentliche Aspekte identifiziert, die in Zusammenhang mit einem Versicherungsschutz positiv bewertet werden:

„Einfrieren“ des Gesundheitszustands,

Bewahrung einer guten Berufsgruppe,

Absicherung im Krankheitsfall.

Wünsche der Eltern bezüglich der Absicherung ihrer Kinder

Alle drei Aspekte spiegeln zweifelsohne die Wünsche der Eltern nach finanzieller Vorsorge und Absicherung ihrer Kinder wider.

Im Familienalltag kann insbesondere im Krankheitsfall ein vorübergehender finanzieller Bedarf entstehen. Es könnten beispielsweise bestimmte medizinische Behandlungen gefordert sein oder eine Tagesbetreuung durch Fachpersonal, damit Eltern uneingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen können. Auch ist es manchmal notwendig, Nachhilfeunterricht zu finanzieren, der verpassten Lehrstoff nachholt.

Mit Blick in die Zukunft sind das „Einfrieren“ des aktuellen Gesundheitszustands der Kinder sowie die Bewahrung einer guten „Mindest“-Berufsgruppe für den späteren Wechsel in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung von großer Bedeutung.

Neues Konzept zur bedarfsgerechten Absicherung

Um Schüler stärker für Biometrie-Produkte zu gewinnen, braucht es also neue Produktangebote, die eine breite Masse ansprechen. Genau hier setzt die Produktlösung Schüler-Schutz der Deutschen Rück an.

Der Schüler-Schutz besteht aus zwei Bausteinen: zunächst einem Krankheits-Schutz, der das schulpflichtige Kind beziehungsweise dessen Eltern bei krankheitsbedingtem Schulausfall finanziell absichert. Hinzu kommt ein Zukunfts-Schutz, der einen späteren Wechsel in ein dann aktuelles Arbeitskraftabsicherungs-Produkt ermöglicht – ohne erneute Gesundheitsprüfung und mit garantierter Mindest-Berufsgruppe.

Für die Schülerin oder den Schüler wird somit eine sehr gute Ausgangslage beim Einstieg ins Berufsleben geschaffen und der Lebensversicherer sichert sich bereits jetzt potenzielles Neugeschäft für die Zukunft.

Preislich deutlich günstiger

Der Schüler-Schutz kann bereits zur Einschulung abgeschlossen werden und ist preislich deutlich günstiger als bestehende Produkte für Schüler.

Für das Pricing dieser Produktlösung wurde eine Vielzahl an Aspekten berücksichtigt: Wie sieht der Status quo beziehungsweise die projizierte Entwicklung bei relevanten Erkrankungen von Schulkindern aus? Welche Besonderheiten gibt es hinsichtlich der Erkrankungsursachen bei der Zielgruppe Schüler im Vergleich zu Berufstätigen? Wie hoch ist die Umwandlungsquote?

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Produktlösung ist ihr modularer Aufbau. Beispielsweise könnten sich Versicherer in Zeiten geringer IT-Kapazitäten auf das Einfrieren des Gesundheitszustandes konzentrieren und somit den Umsetzungsaufwand deutlich reduzieren.

Der Aufwand für den Versicherer ist also überschaubar, kann aber eine große Wirkung entfalten. Der Schüler-Schutz ist im Vertrieb breit einsetzbar und kann sowohl als selbstständiger Vertrag, als auch in Ergänzung zu anderen Versicherungsprodukten angeboten werden. Ob in Kombination mit Ausbildungs-Versicherungen, als Großeltern-Sparvertrag oder als Ergänzung zur Berufs- oder Grundfähigkeits-Versicherung eines Elternteils.

Die guten Argumente für eine weitere Verbreitung der Arbeitskraftabsicherung für Schüler liegen damit auf der Hand.

Ljubomir Budalic, Frank Schoenen

Ljubomir Budalic ist Senior Produktmanager im Bereich Leben/Kranken bei der Deutschen Rückversicherung AG. Frank Schoenen ist Abteilungsleiter für das Produktmanagement im Bereich Leben/Kranken bei dem Rückversicherer.