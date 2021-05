Schüler-BU: Wichtige Kriterien werden ignoriert

25.5.2021 – Erhebliche Mängel an der Grundlage, den notwendigen Ausführungen und der Anbieterauswahl: So lauten zusammengefasst die Kritikpunkte von Bert Heidekamp, Versicherungsmakler und Experte für BU-Schutz, am aktuellen Bericht von Finanztest zur Schüler-BU. Im Leistungsfall könnten sich auch Fragen nach der Haftung ergeben.

Die Stiftung Warentest hat wieder Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarife unter die Lupe genommen. Im Juni-Heft ihrer Zeitschrift Finanztest wird die Untersuchung zur Absicherung von Schülern vorgestellt (VersicherungsJournal 21.5.2021). Für den Bericht greifen die Tester auf ihre Auswertung des BU-Schutzes in der Mai-Ausgabe für Berufstätige zurück (21.4.2021).

Nicht nur diese Auswahl der Versicherer, sondern die Grundlage, die Erklärungen und der Umfang für diesen Test unter dem Titel „Schutz für Schülerin im künftigen Beruf“ muss hinterfragt werden.

Der Schulweg ist nicht versichert

Bert Heidekamp (Bild: privat)

Ich greife dafür ein Beispiel aus dem Beitrag von Finanztest auf: Das Magazin schreibt unter anderem in dem Artikel zur Absicherung der Kinder und Jugendlichen:

„Die Versicherer prüfen, ob ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen mindestens sechs Monate lang ununterbrochen zu mindestens 50 Prozent nicht in der Lage ist, Tätigkeiten auszuüben, die den Schulbesuch prägen. Etwa: Schulweg allein bewältigen, dem Unterricht folgen. Andere beziehen das Bildungsziel ein, etwa Mittlerer Schulabschluss oder Abitur.“

Man könnte daraus schließen, dass der Schulweg in der Regel versichert sei. Das ist nicht richtig, es sei denn, der Versicherer konkretisiert dies in den Bedingungen.

Der Schulweg gehört nicht zu dem Berufsbild eines Schülers. Die Zeit für die Hausaufgaben aber schon. Das wird aber auch regelmäßig durch andere Marktteilnehmer so behauptet ohne Nennung von Rechtsquellen.

Schüler-Dasein als Beruf anerkennen

Des Weiteren geht Finanztest in dem vorliegenden Artikel auf das Vorgehen einzelner Gesellschaften ein und schreibt dazu folgendes:

Die „VPV Lebensversicherungs-AG hat keine spezielle Regelung. Ungünstiger sind Angebote, die nicht auf Berufsfähigkeit, sondern auf allgemeine Schulfähigkeit abstellen. Dann prüft der Versicherer zum Beispiel, ob der Schüler am Unterricht an einer allgemeinbildenden Schule ohne spezielle Förderung teilnehmen kann“.

Es ist nicht verständlich, was Finanztest hier konkret dem Leser mitteilen will. Auch bei einer Berufsunfähigkeits-Versicherung für Kinder und Jugendliche wird die Prüfung daraufhin abgestellt, ob eine Schulunfähigkeit im Sinne der Bedingungen und aktuellen Berufsbild vorliegt. Die Bedingungen können aber erweiterte Konkretisierungen zum Vorteil des Versicherten enthalten.

Somit ist es grundsätzlich auch kein Problem, wenn Versicherungen keine Konkretisierung enthalten, sondern den Schüler, wie bei der VPV, einfach als Beruf anerkennen.

Im Fall von Schülern sind aber Konkretisierungen besser. Zu unterscheiden sind jedoch Schul- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen. Denn hier sind die Folgen anders. Eine Schulunfähigkeits-Versicherung ist keine Berufsunfähigkeits-Versicherung.

Fehlende Anbieter

Bei der Auswahl der 13 Versicherer, deren Tarife in einer Tabelle in der Finanztest-Ausgabe verglichen werden, fehlen wichtige Anbieter wie die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Condor Lebensversicherungs-AG.

Beide Versicherer haben sehr gute Konkretisierungen für Schüler. Die LV1871 hat hier besonders vorteilhafte Regelungen aufgenommen (3.5.2021).

Fallen liegen im späteren Berufsweg

Bei den im Beitrag aufgezeigten Kriterien für eine Schüler-BU wie Nachversicherungs-Garantie, Vertragslaufzeit oder Beitragsaussetzung versagt die Stiftung Warentest meines Erachtens in Gänze.

Die Zeit des Schülers ist nur temporär. Für die längste Zeit des BU-Vertrages hat der Versicherte normalerweise unterschiedliche Tätigkeiten und berufliche Stellungen. Was ist, wenn der Versicherte Beamter, Freiberufler oder Selbstständiger wird?

Fallen können auch bestehen, wenn der Versicherte später einmal ein Geschäftsführer oder Filialleiter wird, der trotz Angestelltenverhältnis in eine Umorganisationsfalle tappen könnte, soweit die Bedingungen es vorsehen.

Der Umfang für eine Schüler-BU ist wesentlich größer. Neue Klauseln, wie die „echte Teilzeitklausel“, die es bereits seit 2019 gibt, bleiben beim Test komplett unberücksichtigt.

Etwa zwei Drittel aller Teilzeitbeschäftigten sind aus anderen Gründen als einer Fürsorgeverpflichtung oder Verantwortung (wie in der Elternzeit oder bei pflegebedürftigen Familienangehörigen) in verkürzter Arbeitszeit tätig. Und jede zweite Frau arbeitet bereits in Teilzeit.

Nachversicherungs-Garantie muss differenziert werden

Unberücksichtigt bleibt im Beitrag von Finanztest auch die Anerkennung der BU, wenn durch einen gesetzlichen Träger eine volle Erwerbsunfähigkeit anerkannt wird. Tarife, die solch eine Klausel enthalten, unterscheiden sich zum Teil erheblich vom Standard.

Auch diese Unterschiede und Differenzierungen gilt es zu beachten. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Versicherer erst ab dem 55. Lebensjahr eine volle unbefristete Erwerbsunfähigkeits-Bestätigung anerkennt oder ohne Alters- und Laufzeiteinschränkungen.

Gerade bei einem BU-Vertrag mit langen Erwerbszeiten ist eine sehr gute Arbeitsunfähigkeits (AU)-Klausel wichtig. Auch hier gibt es viele Unterschiede, insbesondere wenn der Versicherte später Mal im Ausland arbeiten sollte. Die Stiftung Warentest wirft zwar ein, dass die Nachversicherungs-Garantie wichtig sei, vergisst aber, dass es erhebliche Differenzierungen gibt.

Beispiel aus der Praxis

Ein Beispiel: Bei der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. wird bei Ausübung einer Nachversicherung unter bestimmten Voraussetzungen eine neue Berufsgruppe bestimmt. Das kann gerade bei handwerklichen Berufen so teuer werden, dass der Versicherte sich eine Nachversicherung gar nicht leisten kann.

Im Rahmen der Ausbaugarantie ist bei der Alten Leipziger vereinbart, wenn der ursprüngliche Vertrag als Schüler oder Student abgeschlossen wurde, gilt der Beitrag für die Erweiterung nach dem ausgeübten Beruf des Versicherten zum Zeitpunkt der Erhöhung. Diese Differenzierungen werden bei dem Test nicht berücksichtigt, dennoch wird der Tarif als sehr gut bewertet (0,9).

Das Fazit

Mein Fazit lautet, der Bericht ist nicht empfehlenswert. Verbraucher, die diesen Test für eine Tarifentscheidung nutzen, sollten der Stiftung Warentest zur Sicherheit eine Mail zusenden, dass der Vertragsschluss aufgrund des Testberichts erfolgte. Diese Vorgehensweise kann als Gedankenanstoß für etwas mehr Sicherheit verstanden werden.

Wenn es später Probleme im Leistungsfall gibt, könnte man eventuell auf eine Haftung der Stiftung zurückgreifen. Denn sie ist mit ihrer Empfehlung eventuell einem Gutachter gleichzusetzen.

Wenn der Kunde dem Urteil eines Gutachters glaubt, wird er in der Regel dem Urteil folgen. Wenn im Test erhebliche Mängel und Fehler vorhanden oder dieser unvollständig ist, stellt sich die Frage, inwieweit die Stiftung Warentest gegenüber dem Kunden haftet.

Es liegt zwar kein Vertragsverhältnis zwischen dem Leser und der Stiftung vor, aber die Markposition, Marktmacht und Auftritt der Stiftung Warentest haben so einen großen Einfluss auf die Entscheidung des Kunden, das ohne diesen Einfluss der Vertrag zwischen dem Versicherer und Kunde nicht zustande gekommen wäre. Demensprechend könnte sich eine Haftung ergeben.

Tipp: Kunde sollte Abschluss-Entscheidung dokumentieren

Der Beweis, dass man die Entscheidung nur aufgrund der Empfehlung von Stiftung Warentest getroffen hat, ist schwer zu führen. Ein Makler muss erklären können, auf welcher Basis er seinen Rat stützt und muss dies dokumentieren. Kunden, die ohne Vermittler den Direktabschluss aufgrund des Testergebnisses suchen, haben somit keinen schriftlichen Beweis.

Aus diesem Grund wäre es vielleicht hilfreich, wie oben erwähnt, der Stiftung Warentest als Kunde eine Mail zu schreiben und im Antrag des Versicherers dies auch mit zu vermerken.

Bert Heidekamp

Der Autor ist Versicherungsvermittler und arbeitet als Analyst und Sachverständiger für Berufsunfähigkeits-Versicherungen. Er betreibt zusätzlich die Online-Plattform Fairtest.de zur Bewertung von Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Pflegeversicherungen.