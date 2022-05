Riester-Vorsorge geht immer weiter die Luft aus

3.5.2022 – Der Bestand der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge-Verträge hat sich 2021 im vierten Jahr in Folge vermindert. Nach der aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales betrug das Minus 158.000 auf 16,21 Millionen Kontrakte. Erst zum zweiten Mal waren auf Jahressicht betrachtet alle Riester-Varianten im Minus.

Die Zahl der staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträge ist im vergangenen Jahr netto – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – um 158.000 auf 16,211 Millionen gesunken. Das zeigt die am Montag vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichte amtliche Statistik (Stand: 2. Mai 2022).

Ruhend gestellte Kontrakte werden vom Ministerium nicht zahlenmäßig ausgewiesen, sondern unverändert auf einen Anteil von „gut einem Fünftel bis knapp ein Viertel“ geschätzt.

Negative Trend fortgesetzt

Damit hat sich der negative Trend aus den Gesamtjahren 2020, 2019 und 2018 (VersicherungsJournal 22.4.2021, 15.4.2020, 23.4.2019) fortgesetzt.

In den Jahren davor waren die Bestände auf Zwölfmonatssicht betrachtet noch gewachsen, jedoch fast von Jahr zu Jahr weniger stark (10.4.2018, 3.4.2017, 12.4.2016). Vor acht Jahren betrug das Plus noch an die 300.000 Kontrakte, vor zehn Jahren sogar fast eine Million.

Keine Zahlen für die Vorquartale

Zahlen für die drei Vorquartale des Jahres werden bei der Bekanntgabe der Daten für das vierte Quartal in den BMAS-Statistiken traditionell nicht ausgewiesen. Sie lassen sich für die Versicherer aktuell auch nicht mit Hilfe von früher veröffentlichten Zahlen für alle Varianten errechnen.

Der Grund findet sich in einer Fußnote zu der Datensammlung: „Änderungen der Zahlen gegenüber früheren Veröffentlichungen sind auf Revisionen zurückzuführen“, heißt es in der Spalte zu den versicherungsförmigen Riester-Verträgen.

Dort wird für Ende 2021 neuerdings ein Bestand von 10,687 Millionen Policen aufgeführt – das sind 1.000 weniger als in den letzten Statistiken ausgewiesen wurden. In den vergangenen Frühjahren hatten sich sogar noch größere Differenzen gezeigt.

Für die Riester-Banksparpläne errechnet sich für das Schlussquartal ein Minus von 24.000 Verträgen. Die Fondssparpläne lagen mit 25.000 Kontrakten im Minus. Beim Wohn-Riester betrug die Verminderung zwischen Oktober und Dezember 41.000 Verträge.

Alle Varianten im Minus

In der Jahresperspektive betrachtet ging der Bestand bei den Versicherungen um 15.000 auf 10,672 Millionen Policen zurück. Im Jahr zuvor war die Verringerung fast sechs Mal so hoch ausgefallen. Ende Januar hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf seiner Jahrespressekonferenz Hintergründe zu dem überraschenden Neugeschäftsboom in der geförderten Altersvorsorge genannt (27.1.2022).

Für die Riester-Fondssparpläne stand ein Minus von 34.000 auf nur noch knapp über 3,26 Millionen Stück zu Buche. Die Zahl der Banksparpläne verminderte sich um 46.000 Stück auf unter 550.000. Bei den Eigenheimrenten-Verträgen ging es um 63.000 auf nur noch 1,73 Millionen Kontrakte bergab. Auf Zwölfmonatssicht waren damit erstmals alle Varianten im Minus.

Anteile verschieben sich

Stand 31. Dezember 2021 kommt die Wohn-Riester-Variante auf nur noch knapp 10,7 (Ende 2020: knapp 11,0; Ende 2018: rund 10,9; Ende 2017: knapp 10,7; Ende 2016: 10,2) Prozent Anteil. Bei den Investmentsparplänen sind es den Ministeriumsdaten zufolge unverändert 20,1 (Ende der Vorjahre: 20,0; 19,8; 19,5; 19,2) Prozent, bei den Banksparkonten nicht einmal mehr 3,4 (3,6; 3,8; 4,1; 4,4; 4,7) Prozent.

Der Anteil der Rentenversicherungen, der Ende 2016 noch bei annähernd 66 Prozent lag, ist zum Jahresende 2021 nach jahrelanger Talfahrt erstmals wieder gestiegen – und zwar von 65,3 auf 65,8 Prozent. Zum Vergleich: Ende 2015 bewegte sich der Anteil letztmals über der Marke von zwei Dritteln. Ende 2011 waren es noch über 70 Prozent und Ende 2006 sogar noch über 80 Prozent.

Riester-Verträge werden nur noch von wenigen Akteuren angeboten

Immer mehr Produktanbieter ziehen sich aus dem Riester-Geschäft zurück (19.10.2021, Medienspiegel 13.1.2022). Zuletzt ist die Zahl der Akteure, die in diesem Geschäftsfeld noch Policen vertreiben, auf unter zehn gesunken (21.2.2022).

Der Abschied vom Neugeschäft mit der staatlich geförderten Vorsorge wird durchgängig damit begründet, dass angesichts der andauernden niedrigen Zinsen die Beitragsgarantie nicht mehr darstellbar sei.

In der Lebensversicherung kommt erschwerend noch die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum Jahresbeginn 2022 hinzu (1.6.2021, 2.6.2021). Auch wenn Branchenverbände schon seit langer Zeit Reformen anmahnen, will die neue Ampelregierung laut Koalitionsvertrag das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren (25.11.2021).