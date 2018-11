Riesige Unterschiede bei den Kfz-Haftpflichtprämien

23.11.2018 – Aktuell liegen die Durchschnittsprämien für Kfz-Haftpflichtpolicen mit fast 275 Euro um etwa ein Sechstel niedriger als noch im Sommer und rund fünf Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Vor neun Jahren waren im Schnitt nur rund 190 Euro fällig. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Vergleichsportal Check24 am Donnerstag veröffentlicht hat.

Wer eine Kfz-Haftpflichtversicherung neu abschließen oder den Anbieter wechseln will, sollte dies nicht in den Sommermonaten tun. Denn dann sind die Beiträge am höchsten, wie Zahlen der Check24 GmbH zeigen. Das Vergleichsportal ist mit diversen Tochtergesellschaften als Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 GewO im Vermittlerregister eingetragen.

Durchschnittliche Prämien betrachtet

Für die Untersuchung wurden die durchschnittlichen Haftpflichtbeiträge für Kraftfahrzeuge von Versicherungswechslern über das Onlineportal von Anfang 2009 bis Ende 2017 ausgewertet und monatsweise zusammengefasst. Angaben zur Anzahl der berücksichtigten Wechselvorgänge machte Check24 nicht.

Das Datenmaterial des Vergleichsportals zeigt, dass die durchschnittlichen Prämien von August auf November 2018 kontinuierlich gesunken sind – und zwar insgesamt um rund ein Sechstel auf 274 Euro.

Ein ähnlicher Trend ist auch in den Vorjahren zu beobachten. Die Schwankungen lagen zwischen 14 Prozent im Vergleichszeitraum des Jahres 2017 und 37 Prozent im Vergleichszeitraum des Jahres 2009.

Deutlich teurer als 2009

Die Ausschläge nach oben um die Jahresmitte herum waren nur 2015 deutlich größer als in diesem Jahr. 2011 lag der Durchschnittsbeitrag allerdings noch um rund 20 Euro niedriger, 2009 und 2010 sogar um über 30 Euro.

Im Vergleich zum Jahresende 2017 hat sich die Durchschnittsprämie um etwa fünf Prozent vermindert. Allerdings mussten im Vergleichszeitraum der Jahre 2013 und 2014 im Schnitt weniger als 260 Euro bezahlt werden – und 2009 sogar nur etwa 190 Euro.

Verlauf des durchschnittlichen Beitrags. Zum Vergrößern Bild klicken

„Jetzt, kurz vor dem Wechselstichtag am 30. November, beobachten wir einen starken Preiskampf zwischen den Versicherern“, erläutert Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24, in einer Unternehmensmitteilung.

Bis zu 59 Prozent Sparpotenzial

Anhand von nach eigenen Angaben 15 typischen Fahrerprofilen hat Check24 beispielhaft das Sparpotenzial berechnet. Beim Wechsel vom teuersten in einen der zehn günstigsten Tarife ist den Beispielrechnungen zufolge eine Ersparnis zwischen 41 und 59 Prozent möglich.

Das größte absolute Sparpotenzial wurde für den Modellfall 15 einer 46-jährigen Angestellten im öffentlichen Dienst errechnet. Sie nutzt ihren Ford S-Max/ Galaxy 2.0 TDCi 4x4 gemeinsam mit ihrem unter 24-jährigen Kind. Die Frau zahlt im günstigsten Tarif „Basis“ (Haftpflicht und Vollkasko) der Europa Versicherung AG über 888 Euro weniger als beim teuersten Tarif. Letzteren nannte das Portal nicht.

Beispielsberechnungen zum Modellfall 15. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Check24)

Weitere Details und Tarifmerkmale zu den von dem Online-Versicherungsmakler gewählten Modelfällen sind in diesem PDF-Dokument (187 KB) nachzulesen.

Nicht nur über Check24 abschließbare Tarife

Für die Beispielprofile wurden nicht nur Tarife betrachtet, die man über das Vergleichsportal abschließen kann, sondern alle abschließbaren Tarife. So tauchten in den Berechnungen auch Tarife der Huk-Coburg-Versicherungen auf, die sich im vergangenen Herbst komplett aus dem Vergleichsportalmarkt für Autoversicherungen verabschiedet haben (VersicherungsJournal 27.9.2017).

Unter anderem gegen diese Praxis von Check24 war die Huk-Coburg kürzlich gegen das Vergleichsportal vor Gericht gezogen. In diesem Punkt war das Landgericht Köln der Auffassung des Versicherers mit Urteil vom 18. September 2018 (31 O 376/17) allerdings nicht gefolgt (VersicherungsJournal 22.10.2018).