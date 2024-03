Rentner erhalten ab Juli 4,57 Prozent mehr Geld

19.3.2024 – Die gesetzliche Rente erhöht sich zum 1. Juli bundeseinheitlich um etwa 4,57 Prozent. Dies gab das Arbeits- und Sozialministerium am Dienstag bekannt. Der Rentenwert steigt auf bundesweit 39,92 Euro. Für den Eckrentner erhöht sich die monatliche Bruttorente um mehr als 100 Euro auf einheitlich 1.796,40 Euro.

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli höhere Ruhestandsbezüge. Sie steigen – durch die Angleichung der Rentenwerte West und Ost vor Jahresfrist erstmals bundeseinheitlich (VersicherungsJournal 21.3.2023) – um 4,57 Prozent.

Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am Montag unter Verweis auf jetzt vorliegende Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und der Deutschen Rentenversicherung Bund mit.

Nur selten fiel die Rentenanpassung höher aus

Die Erhöhung liegt damit rund einen Prozentpunkt höher als im Entwurf des Rentenversicherungsberichts im vergangenen November prognostiziert (Medienspiegel 2.11.2023).

Seit 2009 fiel die Rentenanpassung nur wenige Male höher aus – und zwar im Vorvorjahr in West- und Ostdeutschland (23.3.2022) sowie vor acht Jahren (22.3.2016) und 2023 nur in den neuen Bundesländern.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer guten Nachricht für Rentner. „Der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse machen das möglich. Die Rentenanpassung fällt in diesem Jahr erstmalig in ganz Deutschland gleich aus und liegt deutlich über der Inflationsrate. 34 Jahre nach der Deutschen Einheit ist das ein Meilenstein für unser Land. Arbeit ist in Ost und West mit Blick auf die Rente gleich viel wert!“, so Heil.

Damit die Rente auch zukünftig für alle verlässlich bleibe, die heute arbeiten und fleißig sind, werde mit dem Rentenpaket II die gesetzliche Rente dauerhaft stabilisiert. Gleichzeitig würden mit dem Generationenkapital die zukünftigen Beitragszahler entlastet (5.3.2024).

Hintergrund zur Rentenanpassung

Die Rentenanpassungen folgen grundsätzlich der Lohnentwicklung. Die für die Anpassung relevante Lohnsteigerung betrug nach Angaben des Ministeriums 4,72 Prozent. Der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor habe sich um 0,16 Prozentpunkte mindernd auf die Rentenanpassung ausgewirkt.

Der Faktor Altersvorsorge-Aufwendungen (auch Riester-Faktor oder Beitragssatzfaktor genannt) kam aktuell erneut nicht zur Anwendung, da sich der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung nicht verändert hat. Anders als im Vorvorjahr kam auch der Nachholfaktor nicht zum Tragen.

Dafür kam die sogenannte Niveauschutzklausel zur Anwendung. Zum Hintergrund erläutert das Ministerium, dass sich auf Basis der vorliegenden Daten und unter Anwendung der Rentenanpassungsformel ein rechnerischer aktueller Rentenwert von 39,31 Euro ergebe.

Da dadurch das bis zum 1. Juli 2025 geltende Mindestsicherungsniveau von 48 Prozent ganz knapp unterschritten würde, wird der Rentenwert „so festgesetzt, dass ein Rentenniveau von 48 Prozent erreicht wird“. Somit steigt der Rentenwert von derzeit 37,60 auf 39,32 Euro.

Standardrente steigt um gut 104 Euro

Die Bruttorente des Eckrentners (Standardrente) beträgt damit ab dem 1. Juli 2024 in den alten wie auch in den neuen Bundesländern pro Monat rein rechnerisch 1.796,40 Euro. Das sind gut 104 Euro mehr als derzeit.

Laut dem oben erwähnten Rentenversicherungsbericht erreicht allerdings nur etwa jeder fünfte aktuelle Rentner die Anzahl von 45 Beitragsjahren, die bei einem Standardrentner zugrunde gelegt werden. Damit ist auch bei vielen die Rentenhöhe deutlich niedriger (22.2.2024).