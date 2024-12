Rentenbeginn 2025: Altersgrenzen und Abschläge im Überblick

13.12.2024 (€) – Wer 2025 beispielsweise erstmals eine Regelaltersrente in Anspruch nehmen will, muss mindestens 66 Jahre und zwei Monate alt sein. In 2024 lag das früheste Renteneintrittsalter noch bei 66 Jahren. Das steigende Renteneintrittsalter wirkt sich darüber hinaus auch auf die Höhe der möglichen Rentenabschläge bei bestimmten Rentenarten aus.

Premium-Zugang Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an: Login für Premium-Abonnenten Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.